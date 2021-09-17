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От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры
14:19 17.09.2021 |
Слухи о том, что Amazon готовится представить телевизоры под собственным брендом, перестали быть слухами. Компания анонсировала свои первые ТВ, причём новинок сразу восемь и они разбиты на две серии: Fire TV 4 - базовая, Fire TV Omni - стоящая на ступень выше.
Новинки поступят в продажу только в октябре, но цены уже объявлены. Выглядят они следующим образом:
Amazon Fire TV Omni:
* 43 дюйма - 410 долларов;
* 50 дюймов - 510 долларов;
* 55 дюймов - 560 долларов;
* 65 дюймов - 830 долларов;
* 75 дюймов - 1100 долларов.
Amazon Fire TV 4:
* 43 дюйма - 370 долларов;
* 50 дюймов - 470 долларов;
* 55 дюймов - 520 долларов.
Телевизоры серии Fire TV Omni поддерживают голосовое управление с дальнего расстояния без необходимости нажимать на какие-либо клавиши. Можно попросить ТВ запустить сериал, проиграть музыку, вывести на экран прогноз погоды или отобразить картинку с умных камер, размещённых по дому. По сути с ТВ можно взаимодействовать так же, как с умными колонками Amazon Echo. Если захочется приватности, микрофоны можно отключить - для этого под экраном размещён выключатель. А если нужны видеозвонки, то ТВ можно дооснастить веб-камерой с поддержкой сервиса Zoom.
Fire TV Omni поддерживают Dolby Digital Plus и беспроводное подключение колонок Echo для расширения звуковой картины. 65- и 75-дюймовые модели - единственные ТВ Amazon с поддержкой Dolby Vision HDR.
От 370 долларов за 43 дюйма до 1100 долларов за 75 дюймов. Amazon представила свои первые телевизоры
Amazon Fire TV 4 характеризуются более толстыми рамками экрана и не поддерживают подключение веб-камеры. В этих ТВ тоже есть голосовой помощник Alexa, но он не активируется голосом - только нажатием кнопки на пульте. Fire TV 4 поддерживают HLG и HDR10.
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