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Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara
09:45 17.09.2021 |
Подразделение холдинга Alphabet с лаконичным названием X, которое ранее было известно под именем X Lab, раскрыло детали нового экспериментального проекта - Taara.
Taara представляет собой проект, исследующий возможности беспроводной передачи данных на средних расстояниях в качестве альтернативы оптоволокну.
Проект появился, как ответвление от Project Loon. Последний, напомним, в этом году был закрыт. Но для передачи данных между стратосферными шарами была разработана технология беспроводной оптической связи FSOC (Free Space Optical Communications). И сейчас специалисты Alphabet работают над её адаптацией для использования на земле, а не в воздухе.
Фактически для передачи данных используется лазер. Технических подробностей пока не раскрывают, но сообщают, что при прямой видимости передача данных в рамках одного канала возможна на расстоянии около 20 км. Скорость при этом может достигать 20 Гбит/с, а в перспективе скорость может быть увеличена до 100 Гбит/с. В рамках тестирования в Индии и Африке специалистам проекта удалось передать более 700 ТБ данных на расстояние в 5 км. Для достижения такой же эффективности на месте пришлось бы прокладывать более 400 км оптоволокна.
При этом несмотря на то, что сам по себе проект Taara только зародился, в рамках государственной инициативы AP State FiberNet власти индийского штата Андхра-Прадеш собираются развернуть две тысячи каналов FSOC.
В целом Taara выглядит перспективным проектом для развивающихся стран с низким уровнем доступности интернета. Технология FSOC подразумевает более дешёвый и простой способ реализации, хотя и имеет ограничение в виде расстояния.
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