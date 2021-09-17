Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara

Подразделение холдинга Alphabet с лаконичным названием X, которое ранее было известно под именем X Lab, раскрыло детали нового экспериментального проекта - Taara.

Taara представляет собой проект, исследующий возможности беспроводной передачи данных на средних расстояниях в качестве альтернативы оптоволокну.

Проект появился, как ответвление от Project Loon. Последний, напомним, в этом году был закрыт. Но для передачи данных между стратосферными шарами была разработана технология беспроводной оптической связи FSOC (Free Space Optical Communications). И сейчас специалисты Alphabet работают над её адаптацией для использования на земле, а не в воздухе.

Фактически для передачи данных используется лазер. Технических подробностей пока не раскрывают, но сообщают, что при прямой видимости передача данных в рамках одного канала возможна на расстоянии около 20 км. Скорость при этом может достигать 20 Гбит/с, а в перспективе скорость может быть увеличена до 100 Гбит/с. В рамках тестирования в Индии и Африке специалистам проекта удалось передать более 700 ТБ данных на расстояние в 5 км. Для достижения такой же эффективности на месте пришлось бы прокладывать более 400 км оптоволокна.

При этом несмотря на то, что сам по себе проект Taara только зародился, в рамках государственной инициативы AP State FiberNet власти индийского штата Андхра-Прадеш собираются развернуть две тысячи каналов FSOC.





В целом Taara выглядит перспективным проектом для развивающихся стран с низким уровнем доступности интернета. Технология FSOC подразумевает более дешёвый и простой способ реализации, хотя и имеет ограничение в виде расстояния.