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Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860 и ценой от 349 евро
09:50 16.09.2021 |
Китайская компания Xiaomi представила планшетный компьютер Pad 5 - это международная версия устройства, которое ранее дебютировало на китайском рынке под именем Mi Pad 5.
Гаджет оборудован 11-дюймовым дисплеем формата WQHD+ с разрешением 2560 × 1600 точек. Частота обновления этой панели достигает 120 Гц. Взаимодействовать с экраном можно посредством специального пера Xiaomi Smart Pen.
Вычислительная нагрузка легла на процессор Snapdragon 860 разработки Qualcomm. Чип содержит восемь ядер Kryo 485 с тактовой частотой до 2,96 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и сотовый модем Snapdragon X24 LTE.
Планшет располагает 6 Гбайт оперативной памяти, основной камерой с 13-мегапиксельным датчиком и фронтальной камерой на основе 8-мегапиксельного сенсора. Кроме того, присутствует аудиосистема с четырьмя динамиками.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 8720 мА·ч с поддержкой подзарядки мощностью 22,5 Вт.
Покупатели на европейском рынке смогут выбирать между моделями с флеш-накопителем вместимостью 128 и 256 Гбайт. Цена составит соответственно 349 и 399 евро.
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