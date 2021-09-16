Наконец-то все владельцы PlayStation 5 могут установить дополнительный внутренний SSD. Вышло второе крупное обновление для приставки

Sony наконец-то выпустила обновление для PlayStation 5, которое приносит консоли поддержку внутренних дополнительных SSD. Если точнее, прошивка разблокирует соответствующий слот, который ранее был недоступен, а какое-то время назад был разблокирован в рамках бета-версии прошивки.

15 сентября вышло второе крупное обновление ПО для PS5. Кроме поддержки дополнительного накопителя обновление приносит приставке поддержку трёхмерного звука 3D Audio для встроенных акустических систем телевизоров.

Кроме того, теперь PS5 поддерживает функцию PS Remote Play с использованием подключения по мобильной сети. Ранее она работала только при подключении к Wi-Fi. Ещё одно новшество - возможность просматривать трансляции Share Screen в приложении PlayStation. Правда, эта возможность станет активной только с 23 сентября.





Среди остального можно отметить изменения в интерфейсе, новые пункты в меню, автоматический захват лучших личных видео, новый трекер трофеев и улучшения в мобильном приложении PlayStation.