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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж

SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж

Космический туризм вышел на новый виток: в капсуле "Драгон" (Dragon) компании SpaceX Илона Маска на орбиту отправились четверо "астронавтов-любителей". Их миссия, вслед за недавними полетами бизнесменов Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса, станет очередным шагом по открытию космического пространства для тех, кому по карману такое удовольствие.

"Драгон" вывела на орбиту ракета-носитель Falcon-9, детище компании SpaceX Илона Маска. Запуск состоялся в четверг, в 1:03 по Лондону (03:03 по московскому времени) из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и транслировался на сайте SpaceX.

Примерно через три минуты после запуска первая ступень ракеты-носителя отделилась и приземлилась на плавучей платформе Just Read the Instructions ("Просто прочти инструкции") в Атлантическом океане. Еще через несколько минут "Драгон" отделился от второй ступени и вышел на орбиту высотой 575 км.

После этого астронавты смогли увидеть Землю через прозрачный купол. Этот купол-иллюминатор, расположенный под носовым обтекателем, заменил шлюзовую дверь, которую обычно используют на аппарате "Драгон" для стыковки с МКС. Однако на этот раз стыковки не будет, поэтому шлюз не понадобится.

Туристы проведут на орбите следующие три дня. По окончании миссии капсула должна приводниться в Атлантическом океане.

Американское космическое агентство НАСА, которое ранее всегда выступало заказчиком полетов американских астронавтов на кораблях SpaceX, в этот раз к миссии отношения не имеет.

Полет оплатил американский миллиардер Джаред Айзекман, который и возглавил экипаж из трех человек. О том, с какой именно суммой ему пришлось расстаться, не сообщается, но полеты в космос - удовольствие очень и очень дорогое. Например, еще в 2000-е годы российское космическое агентство "Роскосмос" брало всего за одно место на борту "Союза" и работу на МКС от 20 до 40 млн долларов.

Вместе с Айзекманом в трехдневное орбитальное путешествие отправились работница системы здравоохранения Хейли Арсено, популяризатор науки Сиан Проктор и информационный аналитик Крис Семброски.

Они надеются вдохновить на космические полеты других - и заодно собрать средства на исследования раковых заболеваний у детей. Миссия получила название Inspiration4 (inspiration - англ. "вдохновение").

Как проходит полет?

Космический аппарат достиг высоты в 575 км, то есть на 150 км выше орбиты МКС. Квартет астронавтов намерен провести в космосе ряд экспериментов и понаблюдать за Землей.

Новая миссия буквально наступает на пятки британскому предпринимателю Ричарду Брэнсону, который совершил полет в космос на борту своего ракетоплана Virgin Galactic 11 июля, а также миллиардеру Джефу Безосу, слетавшему на своем корабле New Shepard через 9 дней после Брэнсона.

Четверка астронавтов, отправляющихся в полет, уверена, что они открывают новую эру космических путешествий "для всех". Но на самом деле они, ну или по крайней мере некоторые из них, немного лукавят.

Кто летит на "Драгоне"?

Командир корабля, 38-летний Джаред Айзекман - преуспевающий бизнесмен, исполнительный директор компании по электронным платежам Shift4 Payments, которую он основал еще в подростковом возрасте; его состояние оценивается примерно в 2,5 млрд долларов. К тому же он большой энтузиаст авиации: на его счету тысячи часов полетов на разных типах самолетов. Оплатив эту миссию, он, тем не менее, считает, что космос должен быть доступен каждому.

 

"Это будет первый случай, когда людей на орбиту запускает не мировая супердержава, - сказал до начала полета Айзекман. - И я думаю, что этот полет станет предвестником будущего. Мы ведь знаем, что когда-нибудь, лет через 50 или 100, будет и лунная база и, быть может, марсианское поселение. И все это должно с чего-то начаться".

"Когда эта миссия завершится, люди скажут: это был первый раз, когда обычные люди отправились в космос", - считает бизнесмен.

SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж

 Огромный стеклянный купол на месте стыковочного шлюза позволит астронавтам вдоволь налюбоваться видами Земли

Inspiration4 не только совершит полноценный орбитальный полет (корабли Брэнсона и Безоса лишь формально побывали в космосе, едва выйдя за пределы земной атмосферы), но и выполнит определенную задачу. По словам Айзекмана, он с самого начала знал, что это будет не "обычной поездкой с друзьями на рыбалку": у полета должна быть конкретная цель.

В свою команду бизнесмен набрал троих людей, с которыми ранее не был знаком.

29-летняя Хейли Арсено - аспирантка в детской больнице Святого Иуды Фаддея в Мемфисе, которая считается крупнейшим в мире научно-клиническим центром по лечению онкологических заболеваний. Она сама в 10-летнем возрасте прошла в этой клинике курс лечения. Цель экспедиции - собрать для этой больницы 200 млн долларов, и поэтому Айзекман решил, что будет закономерно, если в состав экипажа войдет сотрудница этой клиники. "Похоже, я первый в мире человек, которому позвонили по телефону и сказали: а не хотели бы вы слетать в космос?" - смеется Хейли Арсено.

Доктору Сиан Проктор 51 год. Она геолог и популяризатор науки. В 2009 году она чуть не стала астронавтом НАСА (это к слову о "простых людях"), но не прошла последний отборочный тур. Тем не менее, командир взял ее в команду из-за ее предпринимательских способностей.

42-летний Крис Семброски - ветеран ВВС США, он работает инженером в аэрокосмической компании Lockheed Martin. Он сделал пожертвование в фонд больницы Святого Иуды и автоматически получил право на участие в лотерее, в которой разыгрывалось место четвертого члена экипажа. И хотя Семброски не достался счастливый билет, зато повезло его другу, который выиграл и уступил свое место в кабине космического корабля Крису.

 

Почему это важно?

За 60 лет, которые прошли со времени первого полета советского космонавта Юрия Гагарина, в космосе в общей сложности побывало около 600 человек. В большинстве своем это были военные, которые выполняли задания, часто секретные, своих правительств.

Но миссия Inspiration4 - совсем другое дело. Это полностью коммерческий орбитальный полет, который выполняют частные гражданские лица.

Всего полгода назад Айзекман, Арсено, Проктор и Семброски жили своей обычной жизнью, но в одночасье все переменилось, они прошли ускоренный курс подготовки астронавтов и позанимались на тренажере SpaceX, который в деталях повторяет орбитальную капсулу.

В случае успеха миссии (а калифорнийская компания в этом не сомневается), SpaceX планирует и дальше осуществлять коммерческие орбитальные полеты, не ограничивающиеся запросами традиционных космических агентств.

Так, техасский стартап, компания Axiom Space, уже заплатила за четыре полета корабля "Драгон", который доставит на МКС космических туристов.
 

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