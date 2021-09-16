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Microsoft объявила о том, что её аккаунты полностью перестали нуждаться в таком «атавизме», как пароль
17:40 15.09.2021 |
Как уже несколько лет доказывает Microsoft, аутентификация без пароля быстрее, проще и безопаснее. С сегодняшнего дня Microsoft позволит пользователям входить в учетные записи Microsoft с помощью приложения Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключа безопасности или кода подтверждения по SMS и электронной почте вместо пароля. При переходе на новый метод, прежний пароль удаляется.
В марте Microsoft начала внедрять аутентификацию без паролей для коммерческих пользователей. Корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности Васу Джаккал отметил, что более 200 миллионов коммерческих клиентов уже используют опцию без пароля. Теперь сделан следующий шаг.
Чтобы перейти на новый метод аутентификации и отказаться от пароля, требуется выполнить следующие шаги:
* Зайти в дополнительные настройки безопасности учётной записи Microsoft
* Выбрать «Учетная запись без пароля»
* Следовать инструкциям на экране.
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