Microsoft объявила о том, что её аккаунты полностью перестали нуждаться в таком «атавизме», как пароль

Как уже несколько лет доказывает Microsoft, аутентификация без пароля быстрее, проще и безопаснее. С сегодняшнего дня Microsoft позволит пользователям входить в учетные записи Microsoft с помощью приложения Microsoft Authenticator, Windows Hello, ключа безопасности или кода подтверждения по SMS и электронной почте вместо пароля. При переходе на новый метод, прежний пароль удаляется.

В марте Microsoft начала внедрять аутентификацию без паролей для коммерческих пользователей. Корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности Васу Джаккал отметил, что более 200 миллионов коммерческих клиентов уже используют опцию без пароля. Теперь сделан следующий шаг.

Чтобы перейти на новый метод аутентификации и отказаться от пароля, требуется выполнить следующие шаги:

* Зайти в дополнительные настройки безопасности учётной записи Microsoft

* Выбрать «Учетная запись без пароля»

* Следовать инструкциям на экране.

