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Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж
16:36 15.09.2021 |
Китай, являющийся крупнейшим в мире рынком транспортных средств, разрабатывает машины, способные отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж, пишет Reuters.
Современные автомобили оснащены всевозможными датчиками и камерами для помощи водителям, и число этих датчиков постоянно увеличивается. Однако генерируемые ими данные также могут использоваться производителями для разработки новых технологий (в частности, систем автопилота), что вызывает озабоченность по поводу конфиденциальности, в особенности, когда данные отправляются заграницу.
Автопроизводители в Китае обязаны хранить генерируемые транспортными средствами данные на территории страны и в случае необходимости их отправки за рубеж получать соответствующее разрешение от государства.
Озабоченность Пекина по поводу огромного количества данных, собираемых частными компаниями, а также по поводу того, может ли такая информация подвергнуться атаке или неправомерному использованию, особенно со стороны иностранных государств, постоянно растет. В связи с этим недавно китайское правительство приняло новый закон о безопасности данных и усилило надзор в других связанных областях.
Китайский исследовательский институт автомобилестроения (China Automotive Engineering Research Institute, CAERI) заявил о создании системы анализа путей передачи данных с помощью устройства для связи с целью мониторинга загруженных данных и данных, собранных с транспортных средств в тестовой среде. Согласно заявлению CAERI, система является первой в своем роде в Китае и была встречена китайскими властями с энтузиазмом.
Институт протестировал свою систему в отношении целого
ряда автомобилей, в том числе Tesla Model 3 и спортивных автомобилей Audi, Daimler Mercedes-Benz и Land Rover, но не опубликовал результаты.
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