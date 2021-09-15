Финансовые новости
- |
- 15.09.21
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами
14:19 15.09.2021 |
Компания Realme представила фитнес-браслет Realme Band 2, который оснащён 1,4-дюймовым цветным TFT-дисплеем прямоугольной формы с максимальной яркостью 500 кд/м2. Предыдущая модель имеет экран диагональю 0,96 дюйма.
Новый смарт-браслет от китайского производителя смартфонов имеет датчик определения уровня кислорода в крови SpO2, датчик мониторинга сна, а также обычный датчик частоты сердечных сокращений. Датчики частоты сердечных сокращений и SpO2 поставляет компания Goodix.
Realme Band 2 поддерживает до 90 режимов тренировок, таких как ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание и многие другие. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 204 мА•ч, которая, по утверждению компании, может обеспечить до 12 дней автономной работы. Браслет является влагозащищённым (5 АТМ) и поддерживает 50 циферблатов. На данный момент новое носимое устройство запущено в Малайзии по цене примерно 34 доллара.
В Индии и Европе новинка должна поступить в продажу, ориентировочно, в октябре этого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой
|Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию
|Версии предательства. Зачем глава ВСК Безуглая выставляет Зеленского обманщиком
|По стопам Януковича. Чем грозят Украине Олимпийские игры от Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж
|Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами
|Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект
|Mercedes-Benz может отказаться от универсалов
|Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
|Apple представила Apple Watch Series 7
Это интересно
|Apple представила четыре новые модели iPhone 13
|Литий-серная батарея с сахаром вмещает в 5 раз больше энергии
|BMW и Daimler будут продавать меньше машин, чтобы сохранить высокие цены
|ИИ выявляет наркоторговцев в Instagram с точностью до 95%
|Созданы первые в мире перерабатываемые лопасти для ветрогенераторов
|Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
|Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone