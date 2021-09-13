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Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
18:01 13.09.2021 |
Apple обновила раздел пользовательской поддержки на своём сайте, добавив туда новое предупреждение. Дело в том, что воздействие на iPhone вибраций определённых частот может нарушить работоспособность камеры устройства. Так, вибрации от двигателя мотоцикла могут вывести из строя системы оптической стабилизации и автофокусировки, поэтому пользователям не рекомендуется крепить iPhone на руль байка.
Согласно имеющимся данным, системы оптической стабилизации изображений (OIS) и автофокуса с обратной связью (AF), используемые в камерах iPhone, работают на основе гироскопов и/или магнитных датчиков, помогающих компенсировать движение и вибрацию при съёмке фото и видео. Оказалось, что эти гироскопы и датчики не рассчитаны на воздействие вибраций высокой амплитуды, о чём Apple и предупредила пользователей на странице поддержки.
«Используемые в iPhone системы оптической стабилизации изображения и автофокусировки с обратной связью рассчитаны на длительное использование. Однако, как и в случае со многими бытовыми электронными устройствами, включающими такие системы, как OIS, длительное прямое воздействие вибраций высокой амплитуды в определённых частотных диапазонах может ухудшить производительность этих систем и привести к снижению качества изображения на фотографиях и в видео. Не рекомендуется подвергать iPhone длительному воздействию вибраций высокой амплитуды», - говорится в сообщении Apple.
Из-за риска возникновения проблем с камерой пользователям не рекомендуется прикреплять iPhone к шасси или рулю мотоциклов, поскольку во время работы двигателя могут возникать интенсивные вибрации. Более того, Apple рекомендует обладателям маломощных транспортных средств, таких как мопеды и электрические скутеры, использовать амортизирующее крепление для установки iPhone, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения камеры из-за вибраций.
Неясно, есть ли конкретная причина, по которой Apple разместила это предупреждение, но за последние годы на тематических форумах встречались сообщения о подобных случаях, в том числе при использовании iPhone на руле горных велосипедов. Согласно имеющимся данным, оптическая стабилизация изображения и/или автофокусировка с обратной связью используется во всех смартфонах Apple, начиная с iPhone 7, а также в iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus.
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