Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке

Компания Google выпустила полезное обновление для приложения Files, которое упростит для пользователей освобождение свободного пространства в памяти смартфонов и планшетов.

В Files by Google появилась новая функция под названием Smart Storage (Умное хранилище), которая автоматически удаляет резервные копии фотографий и видео с вашего телефона.

Приложение открывает всплывающее окно с описанием новой функции, как только она становится доступной на устройстве. Во всплывающем окне говорится: «Автоматически удалять медиаконтент с резервными копиями, включив Smart Storage в настройках».

На странице настроек можно найти новый переключатель Smart Storage в разделе Clean (Очистить). После активации, из внутренней памяти устройства будут автоматически удаляться фотографии и видео, которые были сохранены в Google Фото более 60 дней назад.

Наряду с новым переключателем Smart Storage, приложение Files by Google также получило несколько других полезных функций в последние месяцы. Например, приложение теперь позволяет добавлять файлы в папку «Избранное», появилась папка «Корзина», которая позволяет восстанавливать недавно удалённые файлы.