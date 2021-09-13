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Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
15:54 13.09.2021 |
Компания Google выпустила полезное обновление для приложения Files, которое упростит для пользователей освобождение свободного пространства в памяти смартфонов и планшетов.
В Files by Google появилась новая функция под названием Smart Storage (Умное хранилище), которая автоматически удаляет резервные копии фотографий и видео с вашего телефона.
Приложение открывает всплывающее окно с описанием новой функции, как только она становится доступной на устройстве. Во всплывающем окне говорится: «Автоматически удалять медиаконтент с резервными копиями, включив Smart Storage в настройках».
На странице настроек можно найти новый переключатель Smart Storage в разделе Clean (Очистить). После активации, из внутренней памяти устройства будут автоматически удаляться фотографии и видео, которые были сохранены в Google Фото более 60 дней назад.
Наряду с новым переключателем Smart Storage, приложение Files by Google также получило несколько других полезных функций в последние месяцы. Например, приложение теперь позволяет добавлять файлы в папку «Избранное», появилась папка «Корзина», которая позволяет восстанавливать недавно удалённые файлы.
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