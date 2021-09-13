Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы

Министерство промышленности и информатизации КНР предписало технологическим компаниям, в том числе Alibaba и Tencent, прекратить блокировать ссылки на сервисы друг друга со своих платформ.

Ведомство провело встречу, в которой приняли участие представители Alibaba, Tencent, ByteDance (владеет TikTok), Baidu, Huawei и Xiaomi. В ходе встречи ведомство предложило компаниям новые стандарты управления службами мгновенных сообщений - согласно новым стандартам, все платформы должны быть к определённому времени разблокированы. Представитель министерства также уточнил, что если компании откажутся подчиниться, то, возможно, придётся предпринимать иные меры государственного воздействия. Данный шаг пока является последней из государственных инициатив, затронувших китайскую отрасль высоких технологий.

В китайском сегменте Интернета доминирует ряд технологических гигантов, которые исторически блокируют на своих платформах ссылки на сервисы конкурентов. В результате создаётся закрытая экосистема, которую аналитики иногда называют «огороженным садом» (walled garden). В последние месяцы китайские регулирующие органы активно преобразуют технологическую сферу, обвиняя крупных игроков в создании монополий и ограничении выбора для потребителей.

В июле издание Wall Street Journal сообщило, что под давлением китайских властей Alibaba и Tencent приняли решение постепенно открывать друг другу свои сервисы. В частности, в принадлежащих Alibaba маркетплейсах Taobao и Tmall должна появиться поддержка платёжной системы WeChat Pay от Tencent.