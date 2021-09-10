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30% сотрудников на удаленке игнорируют корпоративные политики кибербезопасности
16:25 10.09.2021 |
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в повседневное функционирование компаний и организаций, вынудив многих из них перевести часть сотрудников на работу удаленно. Это, в свою очередь, повлекло дополнительную нагрузку для IT-команд, которые столкнулись с рядом трудностей при попытках улучшить кибербезопасность таких сотрудников.
Согласно новому отчету подразделения HP Wolf Security, основанному на результатах опроса более 1 тыс. руководителей IT-команд и более 8 тыс. офисных работников на удаленке, 75% IT-специалистов признались, что в период пандемии кибербезопасность отходит на второй план в угоду непрерывности безнеса. 91% опрошенных отметили, что вынуждены пренебрегать безопасностью в пользу бизнес-практик.
Почти половина офисных сотрудников в возрасте до 24 лет считают инструменты кибербезопасности «помехой», а 31% признались, что обходят корпоративные политики безопасности для выполнения работы.
По данным опроса, 54% сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет больше заботили дедлайны, чем риск утечки данных.
Также оказалось, что 39% респондентов не знают о политиках безопасности их организаций. При этом 83% IT-специалистов называют удаленную работу «тикающей бомбой».
По словам 37% опрошенных, политики безопасности их организаций часто имеют слишком ограничительный характер. При этом 90% руководителей IT-команд отметили, что сталкиваются с сопротивлением из-за контроля безопасности. 67% респондентов сообщили, что еженедельно получают жалобы по этому поводу.
Как отметили более 80% опрошенных IT-специалистов, обеспечить соблюдение политик безопасности практически невозможно в ситуации, когда стираются четкие грани между личной и профессиональной сферой.
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