Финансовые новости
- |
- 09.09.21
- |
- 12:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индийские мошенники используют дипфейк-видео для вымогательств
12:14 09.09.2021 |
В Индии процветает новый вид мошенничества с использованием технологии Deepfake, сообщает издание The Times of India.
С мужчинами в социальных сетях связываются женщины с фейковых аккаунтов, а затем звонят по видео, общаются с пользователем и производят действия сексуального характера. После такого разговора мужчины получают угрозы разослать записанное видео знакомым и родственникам жертвы, если тот не перечислит определённую сумму на счёт шантажистов. И если в такой схеме раньше участвовали настоящие женщины, то сейчас мошенники используют deepfake, а также технологию преобразования текста в звук, которая помогает в создании речи фальшивых девушек на видео.
Некоторые из жертв мошенников перечисляют крупные суммы денег, которые доходят до миллионов рупий, а некоторые не ведутся на провокации.
2 июля 33-летний Рохан Бхасин получил в Instagram запрос на дружбу от женщины. «Я часто встречаюсь с людьми и поэтому многих не помню. Поскольку приславшая запрос женщина также дружила с моими подписчиками в Instagram, я добавил ее », - пояснил Бхасин.
Женщина отправила Бхасину личные сообщения с просьбой указать его номер в WhatsApp. «Я не стал давать номер, потому что не знал ее лично. Однако, через несколько минут она стала делать видеозвонки в Instagram. Сначала я игнорировал звонки, но после семи или восьми звонков я все-таки ответил», - сказал он.
«По другую сторону экрана находилась обнаженная женщина, совершавшая непристойные поступки. Мне потребовалось около 15 секунд, чтобы понять, что происходит. А потом я отключил звонок », - сказал он.
После этого Рохан Бхасин получил несколько сообщений с угрозами опубликовать видео с его участием. Мужчина ответил, что участница аферы может публиковать все, что угодно, после чего заблокировал ее аккаунт. Через 15 минут ему стали звонить друзья и родственники, которые спрашивали о некоем видео. «Мошенники взяли изображение моего лица из видеозвонка, который я вел с ними, и наложили его на чужое тело. На видео, которым они поделились, кажется, что я говорю на сексуальные темы», - рассказал Бхасин.
Мошенников в конечном счёте вычислила индийская полиция, а эксперты по кибербезопасности призвали жителей не отвечать на видеозвонки незнакомых людей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
|Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой
|Риски Зеленского и блеф Стефанчука. Куда пойдет деолигархизация
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индийские мошенники используют дипфейк-видео для вымогательств
|В Исландии открыт крупнейший в мире завод по откачке CO2 из атмосферы
|Представлен первый в истории Smart размером с MINI Countryman
|40% web-трафика исходит от вредоносных ботов
|Microsoft запустила Start — персонализированную новостную ленту для Windows 11, мобильных устройств и не только
|Google добавила в приложение Gmail поддержку звонков
Это интересно
|Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара
|Intel представила игровой ноутбук NUC X15 с экраном 240 Гц, восьмиядерным Tiger Lake-H и GeForce RTX 3070
|Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
|Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS
|Вызов экстренных служб через спутниковую связь в iPhone 13 будет доступен только на некоторых рынках
|PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba
|Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели