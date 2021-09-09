Индийские мошенники используют дипфейк-видео для вымогательств

В Индии процветает новый вид мошенничества с использованием технологии Deepfake, сообщает издание The Times of India.

С мужчинами в социальных сетях связываются женщины с фейковых аккаунтов, а затем звонят по видео, общаются с пользователем и производят действия сексуального характера. После такого разговора мужчины получают угрозы разослать записанное видео знакомым и родственникам жертвы, если тот не перечислит определённую сумму на счёт шантажистов. И если в такой схеме раньше участвовали настоящие женщины, то сейчас мошенники используют deepfake, а также технологию преобразования текста в звук, которая помогает в создании речи фальшивых девушек на видео.

Некоторые из жертв мошенников перечисляют крупные суммы денег, которые доходят до миллионов рупий, а некоторые не ведутся на провокации.

2 июля 33-летний Рохан Бхасин получил в Instagram запрос на дружбу от женщины. «Я часто встречаюсь с людьми и поэтому многих не помню. Поскольку приславшая запрос женщина также дружила с моими подписчиками в Instagram, я добавил ее », - пояснил Бхасин.

Женщина отправила Бхасину личные сообщения с просьбой указать его номер в WhatsApp. «Я не стал давать номер, потому что не знал ее лично. Однако, через несколько минут она стала делать видеозвонки в Instagram. Сначала я игнорировал звонки, но после семи или восьми звонков я все-таки ответил», - сказал он.

«По другую сторону экрана находилась обнаженная женщина, совершавшая непристойные поступки. Мне потребовалось около 15 секунд, чтобы понять, что происходит. А потом я отключил звонок », - сказал он.

После этого Рохан Бхасин получил несколько сообщений с угрозами опубликовать видео с его участием. Мужчина ответил, что участница аферы может публиковать все, что угодно, после чего заблокировал ее аккаунт. Через 15 минут ему стали звонить друзья и родственники, которые спрашивали о некоем видео. «Мошенники взяли изображение моего лица из видеозвонка, который я вел с ними, и наложили его на чужое тело. На видео, которым они поделились, кажется, что я говорю на сексуальные темы», - рассказал Бхасин.

Мошенников в конечном счёте вычислила индийская полиция, а эксперты по кибербезопасности призвали жителей не отвечать на видеозвонки незнакомых людей.