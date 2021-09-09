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40% web-трафика исходит от вредоносных ботов
10:29 09.09.2021 |
В первой половине 2021 года существенно возрос объем трафика, исходящего от вредоносных ботов, что повлекло рост автоматизированных атак на организации, сообщается в сентябрьском отчете компании Barracuda.
По наблюдениям специалистов, почти две трети (64%) интернет-трафика исходит от ботов, при этом объем вредоносного трафика составляет 40%.
«Хотя некоторые из ботов, такие как поисковые роботы, - хорошие, наше исследование показало, что гораздо большее число ботов предназначены для выполнения вредоносных действий. Эти боты могут нанести серьезный ущерб бизнесу и в конечном итоге привести ко взлому. Поэтом важно быть готовым к обнаружению и блокировке этих атак», - отмечают специалисты.
Согласно отчету, «хорошие» боты составляют только 25% трафика, вредоносные - почти 50%. Они варьируются от базовых скреперов для кражи данных из приложений до ботов, используемых для перехвата учетных записей и проведения DDoS-атак.
Большая часть проанализированного трафика исходила из публичных облаков AWS и Microsoft Azure. По мнению исследователей, эти сервисы позволяют злоумышленникам легко создать учетные записи для управления вредоносной активностью ботов.
Наибольший объем вредоносного трафика был зафиксирован в Северной Америке (67%), Европе (22%) и Азии (8%).
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