Финансовые новости
- |
- 08.09.21
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра
13:29 08.09.2021 |
В начале этого года Motorola показала станцию по-настоящему беспроводной зарядки, которая позволяет восполнять энергию в гаджетах на расстоянии. Сегодня же компания раскрыла больше подробностей о своей разработке и опубликовала видео с демонстрацией работы инновационного зарядного устройства.
В своём аккаунте в китайской социальной сети Weibo разработчик подробнее рассказал о технологии Space Charging. Ранее сообщалось, что решение позволяет заряжать до четырёх устройств в радиусе метра от зарядной станции, но с тех пор Motorola серьёзно улучшила показатели.
По последним данным Space Charging заряжает совместимые устройства в радиусе до трёх метров, покрывается сектор в 100 градусов. Motorola заявляет, что зарядная станция имеет 1600 микроантенн, может передавать энергию сквозь бумагу и другие препятствия, и приостанавливает процесс зарядки, когда в зоне действия появляется человеческое тело.
Пока отсутствуют официальные данные о мощности, хотя известный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что принимающее устройство получает всего 5 Вт. По современным меркам это крайне мало. Тем не менее подобное маломощное решение вполне могут использовать люди, мало передвигающиеся в течение рабочего дня - они вполне могут разместить зарядку недалеко от рабочего места. Кроме того, технология вполне подойдёт для зарядки аксессуаров с небольшими батареями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты
|Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США
|Неожиданно пришла осень: Хватит ли Украине угля и где его будут покупать
|Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра
|BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья
|Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара
|Intel представила игровой ноутбук NUC X15 с экраном 240 Гц, восьмиядерным Tiger Lake-H и GeForce RTX 3070
|Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
|Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS
Это интересно
|Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели
|Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков
|Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%
|Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями
|Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota
|Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек
|Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra