Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра

В начале этого года Motorola показала станцию по-настоящему беспроводной зарядки, которая позволяет восполнять энергию в гаджетах на расстоянии. Сегодня же компания раскрыла больше подробностей о своей разработке и опубликовала видео с демонстрацией работы инновационного зарядного устройства.

В своём аккаунте в китайской социальной сети Weibo разработчик подробнее рассказал о технологии Space Charging. Ранее сообщалось, что решение позволяет заряжать до четырёх устройств в радиусе метра от зарядной станции, но с тех пор Motorola серьёзно улучшила показатели.

По последним данным Space Charging заряжает совместимые устройства в радиусе до трёх метров, покрывается сектор в 100 градусов. Motorola заявляет, что зарядная станция имеет 1600 микроантенн, может передавать энергию сквозь бумагу и другие препятствия, и приостанавливает процесс зарядки, когда в зоне действия появляется человеческое тело.





Пока отсутствуют официальные данные о мощности, хотя известный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что принимающее устройство получает всего 5 Вт. По современным меркам это крайне мало. Тем не менее подобное маломощное решение вполне могут использовать люди, мало передвигающиеся в течение рабочего дня - они вполне могут разместить зарядку недалеко от рабочего места. Кроме того, технология вполне подойдёт для зарядки аксессуаров с небольшими батареями.