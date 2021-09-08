Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра

 

В начале этого года Motorola показала станцию по-настоящему беспроводной зарядки, которая позволяет восполнять энергию в гаджетах на расстоянии. Сегодня же компания раскрыла больше подробностей о своей разработке и опубликовала видео с демонстрацией работы инновационного зарядного устройства.

В своём аккаунте в китайской социальной сети Weibo разработчик подробнее рассказал о технологии Space Charging. Ранее сообщалось, что решение позволяет заряжать до четырёх устройств в радиусе метра от зарядной станции, но с тех пор Motorola серьёзно улучшила показатели.

По последним данным Space Charging заряжает совместимые устройства в радиусе до трёх метров, покрывается сектор в 100 градусов. Motorola заявляет, что зарядная станция имеет 1600 микроантенн, может передавать энергию сквозь бумагу и другие препятствия, и приостанавливает процесс зарядки, когда в зоне действия появляется человеческое тело.


Пока отсутствуют официальные данные о мощности, хотя известный инсайдер Digital Chat Station сообщал, что принимающее устройство получает всего 5 Вт. По современным меркам это крайне мало. Тем не менее подобное маломощное решение вполне могут использовать люди, мало передвигающиеся в течение рабочего дня - они вполне могут разместить зарядку недалеко от рабочего места. Кроме того, технология вполне подойдёт для зарядки аксессуаров с небольшими батареями.
По материалам: 3DNews
 

ПО РУБРИКАМ

13:50 Доллар 8 сентября перешел к укреплению на эпидемиологических опасениях

13:22 Верховная Рада легализовала виртуальные активы

12:49 Справочный курс гривны 8 сентября повышен на 3,03 коп до 26,7342 грн/$1

12:03 Основные фондовые индексы АТР закрыли торги 8 сентября преимущественно снижением на опасениях вокруг COVID-19

11:41 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 7.09.21

09:35 Остаток средств на корсчетах банков 08.09.21

09:32 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.09.2021

08:53 Стоимость золота слабо растет 8 сентября в рамках коррекции после падения в цене на 1,5% торговым днем ранее

08:40 Евро 8 сентября дорожает к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

08:09 Обрушение курса биткоина связали с проблемным запуском криптовалюты в Сальвадоре

07:55 Биржи США 7 сентября закрылись снижением Dow и ростом NASDAQ

07.09 Фактор ОВГЗ-аукциона не оказал на межбанковские торги существенного влияния

07.09 Сальвадор легализовал биткоин. Правительство приобрело 550 BTC

07.09 Цена биткоина упала ниже $47 000

07.09 В Украине заработали новые правила продажи ипотечных квартир

• дальше…

14:01 Рада приняла за основу законопроект о создании организаций водопользователей

13:54 Мельник говорит, что Бюро экономической безопасности не успевают запустить вовремя

13:43 Рада ввела одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

13:33 Независимые члены набсовета Нафтогаза подали в отставку

13:22 Верховная Рада легализовала виртуальные активы

13:19 Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в августе выросла на 37,99%

11:31 Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

08:53 Стоимость золота слабо растет 8 сентября в рамках коррекции после падения в цене на 1,5% торговым днем ранее

08:35 Нефть слабо дорожает 8 сентября на последствиях урагана «Ида»

08:31 Синхронный режим работы энергосистем Украины и Европы технически возможен – исследование «Укрэнерго»

• дальше…

14:04 Послы ЕС продлили санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

10:33 ЕС выпустит «зеленые» облигации объемом EUR250 млрд

07.09 Сальвадор легализовал биткоин. Правительство приобрело 550 BTC

07.09 США готовят к передаче Украине еще один боевой катер

07.09 В Турции состоялась закладка корвета для ВМС Украины

07.09 Еврокомиссия просит Суд ЕС финансово наказать Польшу за судебную реформу

07.09 Талибы объявили состав временного правительства: что происходит в Афганистане

06.09 Узбекистан готов к возобновлению регулярного ависообщения с Украиной - посол

06.09 Европейские банки ежегодно сохраняют в налоговых гаванях 20 миллиардов евро

06.09 В США Байден снизит арендные ставки на землю для экологических электростанций

06.09 Черногория в огне: как «сербский мир» и друзья России поставили страну на грань раскола

06.09 Торговый оборот между Узбекистаном и Украиной растет

06.09 Гвинея: военные свергли президента Альфу Конде, обнулившего сроки

06.09 Талибы обязали женщин носить никаб в вузах

06.09 Что происходит в Беларуси на рынке труда: много вакансий, но люди уезжают

• дальше…

06.09 Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года

03.09 Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

30.08 Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

26.08 Кабмин утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году

26.08 Украине понадобится 20 лет работы для членства в ЕС - президент Эстонии

20.08 Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко

19.08 ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

16.08 В Киеве заблокирована работа инспекции по парковке: автомобили не эвакуируют

13.08 Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль

11.08 Офис Президента, Татаров и Кличко: Что известно о новом начальнике полиции Киева Выговском

09.08 Госстат: 67% украинцев считают себя бедными, средним классом – только 1%

06.08 Хуже, но не катастрофично: есть ли шанс потерять безвиз после нового отчета ЕС

• дальше…

14:04 Послы ЕС продлили санкции против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе

09:12 Очередное «простое решение»: Согласится ли ООН признать ФСБ России террористической организацией

08:22 Посол предостерегла Раду от намерения просить Штаты о статусе основного союзника вне НАТО

07.09 Риски Зеленского и блеф Стефанчука. Куда пойдет деолигархизация

07.09 США готовят к передаче Украине еще один боевой катер

07.09 В Турции состоялась закладка корвета для ВМС Украины

06.09 Перед поездкой Зеленского в США власть срочно закрыла дело против Порошенко - адвокаты

06.09 Трансформация Украины за $277 млрд. Что на самом деле презентовал Зеленский в США

06.09 Монастырский: я не сторонник радикального разделения МВД, это неправильный подход для безопасности

06.09 Глава МВД: дело по ДТП с участием Трухина передано в ГБР, так как возможным субъектом правонарушения является депутат

06.09 Монастырский инициировал управленческий и финансовый аудит в МВД

06.09 Позитив недели. Украина подписала крупное соглашение с Lockheed Martin

06.09 Спасти «Единую Россию». Какой апофеоз готовят в ОРДЛО перед думскими выборами

03.09 Похороны «Минска». Зачем Россия назначила на октябрь обострение войны

03.09 Украина сейчас не может ввести двойное гражданство из-за российской паспортизации в ОРДЛО и Крыму - Зеленский

• дальше…

13:29 Motorola показала по-настоящему беспроводную зарядку с дальностью действия 3 метра

09:48 BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья

07.09 Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара

07.09 Intel представила игровой ноутбук NUC X15 с экраном 240 Гц, восьмиядерным Tiger Lake-H и GeForce RTX 3070

07.09 Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero

06.09 Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS

06.09 Вызов экстренных служб через спутниковую связь в iPhone 13 будет доступен только на некоторых рынках

06.09 PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba

06.09 Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели

06.09 Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков

06.09 Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%

03.09 Hyundai форсирует переход на электричество. Все автомобили дочернего бренда Genesis с 2025 года будут электромобилями

03.09 Автомобиль Apple: появилась информация о сделке с Toyota

03.09 Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек

02.09 Subaru раскрыла дизайн электрического кроссовера Solterra

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно