Intel представила игровой ноутбук NUC X15 с экраном 240 Гц, восьмиядерным Tiger Lake-H и GeForce RTX 3070

Компания Intel представила новую эталонную платформу NUC X15 Laptop Kit в виде игрового ноутбука, на базе процессоров Core 11-го поколения и графики NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Подобные системы среди массового потребителя малоизвестны, поскольку распространяются исключительно через системных интеграторов.

Новинка готова предложить шестиядерный Core i5-11400H с частотой от 2,7 до 4,5 ГГц, либо восьмиядерный Core i7-11800H с диапазоном частот от 2,3 до 4,6 ГГц. В первом случае система может быть оснащена графическим ускорителем GeForce RTX 3060. С более мощным процессором также доступен выбор более мощной видеокарты в виде GeForce RTX 3070. К сожалению, компания Intel не указывает, какие варианты графических ускорителей используются в системе: Max-P (максимальная производительность) или Max-Q (максимальное энергопотребление).

Для всех заявленных конфигураций компания готова предложить до 64 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR4-3200. На выбор доступны три варианта 15,6-дюймового IPS-дисплея с частотами 144, 165 и 240 Гц и разрешением Full HD.

Другими интересными особенностями референсной системы Intel NUC X15 является оптомеханическая клавиатура с RGB-подсветкой, поддержка твердотельных накопителей стандарта PCIe 4.0 в форм-факторе M.2, а также разъёмы Thunderbolt 4 и HDMI 2.1. В наличии у новинки также имеются несколько разъёмов USB 3.2 и поддержка сетевых беспроводных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Компания не указала стоимость лэптопа NUC X15. Данный фактор будет зависеть от тех самых системных интеграторов, которые будут заниматься реализацией данной системы.



