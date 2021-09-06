PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba

Компания Toshiba выступила с заявлением-предупреждением о том, что из-за глобальной нехватки полупроводниковых чипов проблемы с поставками игровых консолей сохранятся и в 2022 году.

По словам Такеши Камебучи (Takeshi Kamebuchi), директора одного из подразделений Toshiba по производству полупроводниковой продукции, «поставки микросхем будут оставаться очень ограниченными как минимум до сентября 2022 года». Предполагается, что в некоторых регионах дефицит консолей будет ощущаться вплоть до 2023 года. Камебучи также добавил: «Производители игровых консолей - одни из самых требовательных клиентов, и я искренне прошу прощения за разочарование».

Есть данные, что дефицит компонентов может подтолкнуть Sony и Microsoft изменить конструкцию консолей, чтобы уменьшить количество деталей. Об этом компании-производители игровых приставок якобы уже уведомили своих партнеров, на заводах которых осуществляется сборка.