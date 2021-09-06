Названы смартфоны с самым плавным интерфейсом: рейтинг возглавили совершенно новые модели

Команда популярного китайского бенчмарка Master Lu обновила рейтинг смартфонов с самой плавной работой по итогам августа 2021 года. В прошлом месяце были выпущены новые флагманы, которые и возглавили свежий рейтинг.

Первое место занял смартфон Xiaomi Mix 4, оснащённый подэкранной фронтальной камерой. Устройство работает под управлением новейшей оболочки MIUI 12.5 Enhanced Edition, более плавной, чем MIUI 12.5 и все остальные оболочки Android.

Новые игровые смартфоны Asus ROG Phone 5S Pro и Asus ROG Phone 5S заняли второе и третье места в этом рейтинге - эти устройства получили экраны Samsung AMOLED с частотой обновления 144 Гц, которые также добавляют плавности операционной системе.

Также в десятку лидеров вошли Moto Edge S Pro и Moto Edge Light Luxury Edition, iQOO 8 Pro и iQOO 8, а также смартфоны линейки Honor Magic3:

1. Xiaomi Mix 4 - 198,35 балла.

2. Asus ROG Phone 5S Pro - 196,30 балла.

3. Asus ROG Phone 5S - 190,33 балла.

4. Moto Edge S Pro - 186,52 балла.

5. Moto Edge Light Luxury Edition - 179,77 балла.

6. iQOO 8 Pro - 176,26 балла.

7. iQOO 8 - 175,18 балла.

8. Honor Magic3 Ultimate Edition - 168,68 балла.

9. Honor Magic3 Pro - 168,56 балла.

10. Honor Magic3 - 165,76 балла.

Важно отметить, что для оценки плавности работы бенчмарк тестирует копирование системных файлов, перемещение иконок на рабочем столе, загрузки веб-страницы и файлов, использование приложения, просмотр фотографий и так далее.