Samsung вкладывает деньги в снижение зависимости от зарубежных поставщиков

Пандемия и торговые войны заставили многих крупных игроков рынка задуматься о создании независимой инфраструктуры поставщиков. Samsung Electronics не осталась в стороне от этой тенденции, а потому за последние 12 месяцев вложила примерно $238 млн в капитал небольших южнокорейских поставщиков материалов и оборудования, чтобы снизить зависимость от импорта.

Соответствующую статистику приводит издание Nikkei Asian Review. По информации источника, данные корейских органов статистики позволяют говорить о возросшей инвестиционной активности Samsung Electronics у себя на родине. До июля 2020 года компания гораздо меньше средств вкладывала в развитие экосистемы поставщиков внутри страны.

Из девяти компаний, ставших объектами инвестиций Samsung, восемь являются публичными, а девятая считается подразделением другой публичной компании. В большинстве случаев Samsung стала акционером этих компаний за счёт выпуска новых акций, доля корейского конгломерата в их капитале не превышает 10 %. Непосредственно компании, получившие средства от Samsung, намереваются направить их на разработки и исследования.

В качестве примеров видов деятельности, которые заинтересовали Samsung, можно привести производство технических газов, используемых в литографии, а также производство защитных покрытий для фотомасок, либо химикатов для травления кремниевых пластин. По словам представителей корейского гиганта, все эти инвестиции направлены на повышение конкурентоспособности собственного бизнеса Samsung Electronics.

Власти Южной Кореи тоже готовы поддерживать отечественных производителей, бюджет следующего года предусматривает увеличение целевых субсидий на 9 %. Во многих сферах корейские производители электроники продолжают зависеть от японских поставщиков, да и конкуренцию с тайваньской TSMC никто не отменял.