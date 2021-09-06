Мировые продажи полупроводниковой продукции за год выросли на 29,0%

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) объявила, что глобальные продажи полупроводниковой продукции в июле 2021 года составили 45,4 млрд долларов, что на 29,0% больше, чем в июле 2020 года, когда они были равны 35,2 млрд долларов, и на 2,1% больше, чем в июне 2021 года, когда они были равны 44,5 млрд долларов. Показатель, представляющий собой трехмесячное скользящее среднее, определяет организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

«Мировые продажи полупроводниковых изделий в июле оставались высокими при устойчивом спросе на всех основных региональных рынках и категориях полупроводниковой продукции, - сказал Джон Нойффер (John Neuffer), президент и генеральный директор SIA. - Производство и отгрузка микросхем достигли рекордного уровня в последние месяцы, поскольку отрасль работает над удовлетворением устойчивого высокого спроса».

В годовом выражении продажи в Европе увеличились на 38,0%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах, исключая перечисленные далее - на 30,9%, в Китае - на 28,9%, в Северной и Южной Америке - на 26,8%, в Японии - на 20,9%.