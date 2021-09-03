Xiaomi создала автомобильное подразделение. Там уже работают 300 человек

Китайский техногигант Xiaomi все ближе к вступлению в новый для себя автомобильный сегмент. Компания, известная смартфонами и другой электроникой, создала подразделение Xiaomi EV Inc., которое займется разработкой и производством «умных» машин на электрической тяге. По данным CNBC, над автомобильным первенцем Xiaomi уже работают 300 сотрудников, а ранее директор компании Лэй Цзюнь сообщал об открытых вакансиях для 500 инженеров.

Уставный фонд автомобильной «дочки» Xiaomi составил 10 миллиардов юаней, или 1,55 миллиарда долларов, а в течение следующего десятилетия китайцы планируют вложить в ее развитие еще 10 миллиардов долларов. Руководит новым подразделением сам Лэй Цзюнь.

В Xiaomi заявили, что за последние пять месяцев было проведено «большое количество пользовательских исследований» и переговоров с партнерами с целью определить, каким именно будет будущий электрокар. Ранее сообщалось, что это будет автомобиль с четвертым (предпоследним) уровнем автономности по шкале SAE International. Он подразумевает, что машина не требует вмешательства человека и может самостоятельно ехать, но только по заранее заданному маршруту.

Информация об акценте на автономность подтверждается тем, что в августе Xiaomi купила пекинский стартап Deepmotion. Его профиль - трехмерная картография, которая поможет «повысить технологическую конкурентоспособность» автобизнеса Xiaomi. Сделка обошлась компании в 77,37 миллиона долларов.

Что касается конкурентов, то, по прогнозам инсайдеров, Xiaomi может опередить другую пока далекую от автомобилей компанию - Apple, - которая тоже собирается представить электрический беспилотник. По некоторым данным, он появится в 2024-2025 годах, по другим - не ранее 2027-го. Однако Apple официально не раскрывает никакой информации о будущем продукте, в отличие от Xiaomi.