Twitter начал тестировать «безопасный режим» — он автоматически очистит ленту от оскорбительных твитов

Разработчики Twitter объявили о тестировании «безопасного режима». Он призван помочь пользователям в фильтрации нежелательного контента. Платформа будет блокировать отображение в ленте пользователя оскорбительных и потенциально вредоносных твитов.

По словам компании, функция будет оценивать вероятность негативного опыта от прочтения того или иного твита на базе содержания публикаций и взаимодействия пользователя. Соцсеть будет учитывать подписки и активность пользователя, чтобы оградить его от оскорбительных и вредных твитов. В случае негативного прямого взаимодействия, например, вступления в перепалку, система заблокирует нежелательного собеседника на семь дней, но при желании пользователь сможет отменить блокировку.

В ближайшее время опция будет доступна небольшой группе пользователей. Тестирование проводится на iOS, Android и веб-версии.

Сейчас в сервисе имеется функция, предназначенная для фильтрации контента. Любой желающий может составить список стоп-слов, твиты с содержанием которых ему не будут показываться. Она доступна в разделе «Конфиденциальность и безопасность», в пункте «Игнорируемые и чёрный список».