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Tencent расторгла все эксклюзивные музыкальные контракты
12:47 01.09.2021 |
Технологический гигант Tencent расторг все эксклюзивные договоры на музыкальный контент, подчинившись требованию китайского Государственного управления по регулированию рынка (SAMR). Компания опубликовала заявление в официальном аккаунте WeChat, уточнив, что все субъекты, выступающие сторонами в таких договорах, получили соответствующие уведомления.
Tencent добавила, что продолжит сотрудничество с игроками музыкальной индустрии, однако оно больше не будет осуществляться на исключительной основе. Китайские ведомства продолжают предпринимать меры государственного воздействия в отношении крупных частных компаний, пресекая практики недобросовестной конкуренции и нарушений прав конечных потребителей.
В конце июля SAMR по результатам расследования лишило Tencent эксклюзивных прав на музыкальные произведения, предписав расторгнуть соответствующие договоры в 30-дневный срок. Кроме того, компания была оштрафована на 500 тыс. юаней ($77 150). Ведомство установило, что действия Tencent оказывали негативное влияние на других участников индустрии, в результате чего новые игроки практически лишались возможности осуществлять деятельность в данной сфере.
Помимо музыки, Tencent является крупным игроком в игровой индустрии. Недавно Пекин принял решение запретить несовершеннолетним тратить на видеоигры более трёх часов в неделю. На следующий же день стало известно, что акции Tencent подешевели на 3 %.
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