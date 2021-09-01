Tencent расторгла все эксклюзивные музыкальные контракты

Технологический гигант Tencent расторг все эксклюзивные договоры на музыкальный контент, подчинившись требованию китайского Государственного управления по регулированию рынка (SAMR). Компания опубликовала заявление в официальном аккаунте WeChat, уточнив, что все субъекты, выступающие сторонами в таких договорах, получили соответствующие уведомления.

Tencent добавила, что продолжит сотрудничество с игроками музыкальной индустрии, однако оно больше не будет осуществляться на исключительной основе. Китайские ведомства продолжают предпринимать меры государственного воздействия в отношении крупных частных компаний, пресекая практики недобросовестной конкуренции и нарушений прав конечных потребителей.

В конце июля SAMR по результатам расследования лишило Tencent эксклюзивных прав на музыкальные произведения, предписав расторгнуть соответствующие договоры в 30-дневный срок. Кроме того, компания была оштрафована на 500 тыс. юаней ($77 150). Ведомство установило, что действия Tencent оказывали негативное влияние на других участников индустрии, в результате чего новые игроки практически лишались возможности осуществлять деятельность в данной сфере.

Помимо музыки, Tencent является крупным игроком в игровой индустрии. Недавно Пекин принял решение запретить несовершеннолетним тратить на видеоигры более трёх часов в неделю. На следующий же день стало известно, что акции Tencent подешевели на 3 %.