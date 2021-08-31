Официально: Windows 11 выходит 5 октября

Итак, секрета больше нет. Windows 11 станет доступна всем уже 5 октября. Ранее считалось, что это может случиться 20 октября, но, как видим, ждать придётся меньше.

5 октября Microsoft запустит процесс бесплатного обновления для пользователей Windows 10, конечно, если их ПК соответствуют всем требованиям. Также нужно понимать, что процесс развёртывания новой ОС будет поэтапным. Как сказано в пресс-релизе, следуя урокам, извлечённым из истории Windows 10, Microsoft хочет быть уверена, что предоставляет пользователям наилучшие возможности. Это означает, что сначала будет предложено обновление для новых подходящих устройств. Затем обновление со временем будет внедрено на другие устройства в соответствии интеллектуальным моделям, которые учитывают соответствие оборудования требованиям, показатели надёжности, возраст устройства и другие факторы, влияющие на процесс обновления. Microsoft ожидает, что к середине 2022 года всем подходящим устройствам будет предложено бесплатное обновление до Windows 11.





Что касается Windows 10, она будет поддерживаться до 14 октября 2025 года, а очередное крупное обновление выйдет позже в этом году.