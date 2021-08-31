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TSMC подтвердила задержку 3-нм техпроцесса на 3–4 месяца
15:59 31.08.2021 |
Компания TSMC подтвердила, что массовое производство чипов с использованием 3-нм техпроцесса начнётся не раньше 2023 года. Это повлияет на продуктовые линейки заказчиков. В частности, iPhone образца 2022 года выйдет с 4-нм процессорами.
С 2014 года Apple была главным заказчиком TSMC, и все новые технологии тайваньского производителя дебютировали в чипах для iPhone. Новые производственные линии TSMC запускались в апреле или мае, а в сентябре новая модель iPhone оказывалась самой прогрессивной на рынке. Так случилось в 2018 и 2020 годах, однако в 2022 году, когда запланирован запуск линий с 3-нм техпроцессом, тайваньский подрядчик не уложится в срок: задержка, по предварительным данным, составит 3-4 месяца. Согласно заявлению представителя TSMC, принято решение отложить запуск производства до второй половины 2022 года.
Как сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники, первыми заказчиками на 3-нм решения от TSMC станут совместно Apple и Intel. В случае с Apple первые процессоры нового образца будут использоваться в iPad, то есть во временное окно iPhone тайваньский подрядчик действительно не уложится.
Что же касается Intel, то, как подтвердила сама компания, в настоящий момент активно ведётся работа над процессорами нового поколения как для пользовательских машин, так и для дата-центров: запуск производства намечен на конец 2022 года, реализация чипов стартует в 2023 году, что полностью соответствует даже обновлённым планам тайваньского подрядчика. При этом запланированный объём производства чипов Intel оказался больше, чем объём заказа чипов для iPad. В этой связи, утверждают источники, Intel может стать первым клиентом на 3-нм продукцию.
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