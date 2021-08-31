Bloomberg: iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи, но лишь для вызова экстренных служб

За прошедшие несколько дней неоднократно озвучивались слухи о возможной поддержке iPhone нового поколения подключения к системам спутниковой связи. Хотя новость опровергалась рядом экспертом и многими любителями, издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники выдвинуло ещё одну версию загадочной функциональности нового iPhone.

Напомним, с первоначальной теорией о поддержке новыми iPhone работы с низкоорбитальными спутниками выступил известный маркетинговый аналитик компании TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), считавший, что iPhone 13 будут способны работать с аппаратами Globalstar по принципу спутникового телефона там, где обычная сотовая связь недоступна.

Новость вызвала некоторый ажиотаж на рынке, а акции Globalstar пережили неожиданный взлёт, после чего последовали массовые опровержения новости со стороны экспертов. Тем временем авторитетное издание Bloomberg имеет собственную версию и преподнесло её, ссылаясь на эксклюзивные источники, «знакомые с ситуацией». По данным портала, новые iPhone действительно получат доступ к спутниковой связи, но только для вызова экстренной помощи в местностях, где сотовая связь недоступна.

Утверждается, что Apple исследует возможность использования спутниковых частот как минимум с 2017 года. Но, хотя iPhone следующего поколения могут получить необходимые аппаратные компоненты, непохоже, что любая функциональность, связанная со спутниками, появится не раньше следующего года. Кроме того, по данным источника, от функции вообще могут отказаться.

Ожидается, что первый компонент, названный Emergency Message via Satellite (сообщение экстренным службам с помощью спутника) позволит отправлять текстовые сообщения службам спасения в случаях, если обычная связь недоступна. Функция будет интегрирована в приложение «Сообщения» в качестве третьего протокола наряду со стандартными SMS и iMessage - вместо зелёных или синих пузырей такие сообщения будут маркироваться серым цветом. Вторая функция позволит сообщать о масштабных катастрофах вроде падений самолётов или кораблекрушений - не исключено, что в этом случае можно будет сделать и звонок.

Инструмент под кодовым названием Stewie inside Apple ограничит длину отправляемых сообщений, тексты будут автоматически отправляться на номера экстренных служб даже в случаях, когда настройки телефона предусматривают полное отсутствие связи. Один из запланированных вариантов позволит пользователю отправить сообщение, набрав вместо имени получателя команду Emergency SOS.

Функция может быть полезна в горах, на других труднодоступных объектах, где мобильная связь отсутствует. Утверждается, что Apple рассматривала даже запуск собственных спутников, но пока будет полагаться на уже существующие сети.

Второй вариант позволяет пользователю сообщить о катастрофе - с машиной, самолётом, кораблём, о пожаре. Система может дополнительно получать предварительно уточняющую информацию - например, тонет ли корабль или кто-то выпал за борт, нужна ли помощь экстренных служб, произошёл ли инцидент с использованием оружия, получили ли пострадавшие травмы.

После обращения к службам спасения система может отправить спасателям медицинские данные, данные геолокации, информацию о возрасте, принимаемых лекарствах и даже росте и весе нуждающегося в помощи. Заодно могут оповещаться и близкие пострадавшего.

intelligentcio.com

Пока неизвестно, с какими сервисами намерена сотрудничать компания. Не исключено, что iPhone будут предлагать функциональность, аналогичную устройствам вроде Garmin inReach, которые позволяют отправлять короткие сообщения или сигналы SOS с помощью спутниковых сетей.

Конечно, функциональность в обоих случаях зависит от доступности спутников и местных законов. Работа во всех странах не предусмотрена, кроме того, пользователя могут попросить выйти на открытую местность и двигаться в определённом направлении, чтобы поймать устойчивый сигнал спутника. Кроме того, связь вряд ли будет мгновенной - по результатам экспериментов, на подключение иногда может уйти до минуты.

Для соединения со спутником потребуется специальный чип. В ближайшем будущем Apple намерена использовать решения Qualcomm, но позже перейдёт на собственные разработки. Тем временем курс акций Globalstar продолжает колебаться на десятки процентов, то взлетая, то вновь падая, хотя нет никаких достоверных свидетельств связи компании и Apple.

Так или иначе, дебют новейших iPhone ожидается уже в середине сентября, поэтому до появления достоверных сведений осталось ждать совсем недолго.