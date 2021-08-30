Третий запуск двухступенчатой ракеты-носителя Astra закончился неудачей. Все пошло не по плану с самого начала

Американский ракетостроительный стартап Astra Space, участвующий в космической программе Пентагона, предпринял попытку очередного тестового запуска своей двухступенчатой ракеты-носителя Astra LV0006. Увы, она оказалось неудачной, причем все пошло не по плану с самого начала.

Запуск Astra LV0006 состоялся на острове Кадьяк (Аляска) в 6:35 утра по местному времени. Уже буквально через секунду один из двигателей остановился, из-за чего ракета сильно сдвинулась в сторону. Тем не менее, тяги остальных двигателей было достаточно, чтобы Astra LV0006 продолжила набирать высоту вплоть до отметки около 50 километров. Через 2 минуты и 28 секунд команда, управлявшая полетом, в целях безопасности отдала команду на отключение всех двигателей. Ракеты Astra серии 3.3, как и трестировавшаяся LV0006, предназначены для вывода на орбиту малых спутников, но на этот раз на борту их не было - только тестовая нагрузка, имитирующая массу спутников.





Глава Astra Крис Кемп (Chris Kemp) сказал, что хотя полет и завершился неудачей, в ходе него было собрано много полезных данных. «У нас есть седьмой серийный номер, который сейчас находится в производстве, и мы применим к нему то, что узнали здесь, внесем все изменения в ракету и скоро снова взлетим», - сказал он.

Это был уже третий запуск ракеты Astra, но первый после того, как компания стала публичной. Оба предыдущих запуска состоялись в прошлом году и тоже не увенчались успехом.