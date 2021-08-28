У компании ARM увели китайское подразделение со всей собственностью

На днях произошло беспрецедентное в истории IT событие - подразделение Arm China формально полностью ушло из под контроля бывших владельцев. Теперь это новая компания со своим собственными планами развития и интеллектуальной собственностью. Бывшие владельцы не получили ни цента. А ещё это ставит в крайне невыгодную позицию NVIDIA, которая хотела купить Arm.

Конфликт обозначил себя чуть больше года назад. В июле прошлого года директор совместного предприятия (СП) Arm China Аллен Ву (Allen Wu) был уволен управлением компании со своего поста семью голосами против одного. Вместо того, чтобы собрать вещи и уйти Аллен за деньги компании нанял охрану и запретил впускать в головной офис членов правления и сочувствующих. По китайским законам управлять компанией может только тот, у кого печать и уставные документы. Все эти атрибуты власти остались у Ву, и с этим никто ничего не может сделать. Изюминка в том, что китайским акционерам принадлежит 51 % СП Arm China и они полностью на стороне г-на Ву. Поэтому конфликт всё время пытались решить внесудебным путём.

Компанию Arm China теперешний владелец Arm, японский концерн SoftBank, создал в 2018 году. Контрольный пакет СП был продан китайским акционерам за сравнительно небольшую сумму в $775 млн. С учётом миллионов продаваемых в год лицензий на одноимённую архитектуру и систему команд - это почти даром. Но очень были нужны деньги.

С другой стороны, создание китайского подразделения было упреждающим манёвром. На тот момент Великобритания входила в ЕС, а Европа готовила пакет санкций против Китая, собираясь ограничить экспорт технологий. Чтобы не остаться без отчислений, было решено создать СП в Китае и передать ему все права на лицензирование разработок Arm местным компаниям.

Назначенный директором Arm China Аллен Ву, если верить результатам внутреннего расследования Arm, делал скидки покупателям лицензий, если те инвестировали в его собственную компанию Alphatecture. Это назвали конфликтом интересов, и на этом основании Ву был уволен. И всё бы хорошо, а к тому времени Arm China приносила компании SoftBank до 30 % выручки от продажи лицензий, но Ву отказался уходить и продолжил торговать лицензиями уже по своему усмотрению. При этом он исправно платил материнской компании положенный процент и даже подал в суд на свою компанию Arm China, оставаясь её директором. Фактически вызвал в суд сам себя.

А теперь переходим к самому главному. На днях Аллен Ву представил ребрендинг Arm China и рассказал о планах развития уже полностью независимой от Arm компании. У новой компании пока нет английского имени, но у неё богатый набор разработок для лицензирования. Всё это и многое другое досталось от Arm. Считается, что китайцы получили в своё распоряжение всё, вплоть до архитектуры Cortex-A77 (разработка 2019 года). Новейшие наборы инструкций Armv9 и весь пакет новых процессоров, интерфейсов и ядер после начала конфликта в Китай передавать не стали.

В презентации новой компании Аллен Ву подчеркнул, что она имеет массу новых разработок, которых нет у Arm. Всё это сделано специалистами новой компании. Это и нейропроцессоры, и ускорители по обработке видеопотоков, и сетевые процессоры, и процессоры по обеспечению безопасности вычислений и многое другое. Всё представлено как семейство продуктов XPU.

Утверждается, что новая фирма уходит корнями к Arm, но является независимой китайской компанией - крупнейшим в стране поставщиком разработок для чипов. За время работы она отгрузила 20 млрд единиц продукции и имеет свыше 90 партнёров. Из этого числа 29 партнёров достигли стадии массового производства устройств с использованием разработок Arm. Всё это создано местной командой специалистов числом свыше 400 человек и охватывает широкий спектр продуктов, от мобильных приложений до сетевых.

Можно предположить, что новая компания перетянет на себя значительное количество клиентов Arm, хотя деятельность Arm China может быть сохранена под властью Ву. Последней доверено продавать лицензии Arm, от чего смысла отказываться нет. И это может разрушить всю схему рейдерского захвата собственности Arm в Китае. Кроме того, вся эта конструкция делает крайне шаткой позицию NVIDIA по приобретению Arm. Без юридического урегулирования конфликта сделка может не состояться.