Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов

По словам главы компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), его аэрокосмическая компания SpaceX уже поставила 100 000 терминалов спутниковой связи для обеспечения быстрым беспроводным интернетом жителей 14 стран. В ряде других государств компания подала заявки на получение лицензий на предоставление услуг связи.

Как заявил глава SpaceX, только за последние три недели число пользователей Starlink увеличилось на 10 000 человек - в конце июля у данного сервиса было только 90 000 пользователей.

Starlink - известная инициатива Илона Маска, предполагающая создание сети из десятков тысяч спутников, способных обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке планеты. Тестовая бета-версия сервиса была запущена ещё в конце 2020 года - уже тогда многие покупатели могли воспользоваться услугой, оплачивая по 99 долларов в месяц за доступ в интернет - без учёта стоимости доставки, налогов, установки и крепежа. Сам набор Starlink Kit включает спутниковую «тарелку», подставку, источник питания и Wi-Fi роутер.

Недавно SpaceX обнародовала планы распространения мобильных версий решения - для самолётов, кораблей и даже грузовиков. По словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), есть планы выделить в ближайшие годы подразделение Starlink в отдельную компанию с последующим выходом на IPO. По прогнозам Шотвелл, на создание сети спутников уйдёт около 10 миллиардов долларов.

На прошлой неделе появились данные о намерении SpaceX использовать ракету-носитель Starship в качестве основного средства выведения на орбиту спутников нового поколения Starlink Gen2. В космосе уже находятся 1740 спутников сервиса, в рамках новой системы планируется добавить ещё 30 000 спутников.