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Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов
17:56 26.08.2021 |
По словам главы компании SpaceX Илона Маска (Elon Musk), его аэрокосмическая компания SpaceX уже поставила 100 000 терминалов спутниковой связи для обеспечения быстрым беспроводным интернетом жителей 14 стран. В ряде других государств компания подала заявки на получение лицензий на предоставление услуг связи.
Как заявил глава SpaceX, только за последние три недели число пользователей Starlink увеличилось на 10 000 человек - в конце июля у данного сервиса было только 90 000 пользователей.
Starlink - известная инициатива Илона Маска, предполагающая создание сети из десятков тысяч спутников, способных обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке планеты. Тестовая бета-версия сервиса была запущена ещё в конце 2020 года - уже тогда многие покупатели могли воспользоваться услугой, оплачивая по 99 долларов в месяц за доступ в интернет - без учёта стоимости доставки, налогов, установки и крепежа. Сам набор Starlink Kit включает спутниковую «тарелку», подставку, источник питания и Wi-Fi роутер.
Недавно SpaceX обнародовала планы распространения мобильных версий решения - для самолётов, кораблей и даже грузовиков. По словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), есть планы выделить в ближайшие годы подразделение Starlink в отдельную компанию с последующим выходом на IPO. По прогнозам Шотвелл, на создание сети спутников уйдёт около 10 миллиардов долларов.
На прошлой неделе появились данные о намерении SpaceX использовать ракету-носитель Starship в качестве основного средства выведения на орбиту спутников нового поколения Starlink Gen2. В космосе уже находятся 1740 спутников сервиса, в рамках новой системы планируется добавить ещё 30 000 спутников.
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