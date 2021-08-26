Китай хочет построить огромный космический корабль прямо на орбите Земли

Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) призвал учёных присоединиться к пятилетнему проекту по изучению механики «сверхбольшого космического корабля, простирающегося на километры». В рамках этого проекта планируется рассмотреть возможность строительства огромного корабля, сборка которого будет проходить на орбите.

«Сверхбольшой космический корабль может стать основным стратегическим аэрокосмическим оборудованием для будущего использования космических ресурсов, исследования тайн Вселенной и длительного пребывания на орбите», - говорится в описании проекта. Предполагается, что на орбите будет построен модульный космический корабль, для доставки составных частей которого потребуется осуществить несколько пусков ракет-носителей с поверхности Земли. Такой подход выбран из-за того, что сверхбольшой корабль будет слишком тяжёлым, чтобы вывести его на орбиту в собранном виде.

Перед исследователями ставится задача спроектировать корабль, максимально снизив его вес, за счёт чего можно будет сократить количество пусков ракет-носителей и общую стоимость строительства. Исследователи также должны обеспечить управляемость конструкций, чтобы ограничить смещение, деформацию и вибрацию составных частей корабля в процессе сборки.

Проработка проекта огромного космического корабля является одним из десяти проектов, на реализацию каждого из которых будет выделено $2,3 млн инвестиций. Стоит отметить, что Китай вкладывает значительные средства в развитие своей космической программы. Благодаря этому Поднебесная смогла стать второй страной, успешно доставившей на Марс исследовательский ровер. Кроме того, Китай работает над созданием собственной орбитальной станции, первый модуль которой уже выведен в космос, а её строительство должно завершиться в следующем году.