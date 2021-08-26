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Google платит производителям смартфонов, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений
12:19 26.08.2021 |
Очередной этап судебного разбирательства Epic Games и Google раскрыл любопытную информацию о том, как поисковый гигант борется с появлением сторонних магазинов приложений на смартфонах с Android.
Согласно внутренним документам, с 2019 года Google запустила программу Premier Device Program, в рамках которой производители смартфонов стали получать больше отчислений от поисковика, но взамен они соглашались не устанавливать на свои аппараты сторонние магазины приложений.
Если точнее, речь шла о 12% отчислений вместо 8%, то есть повышении выручки от оговариваемого направления в полтора раза. Отдельным компаниям Google предложила дополнительные сделки. К примеру, LG и Motorola получали 3-6% от того, что пользователи смартфонов этих производителей тратили в Google Play.
А вот Sony и Xiaomi не были частью программы, хотя, как мы знаем, сторонних магазинов приложений на глобальном рынке в смартфонах этих производителей всё равно нет.
Также в отчёте есть интересные данные. За 2017 год лишь 4,4% всех приложений, установленных на всех смартфонах с Android в США, были установлены за пределами Google Play.
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