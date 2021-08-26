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Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых
09:11 26.08.2021 |
Китайская компания CATL, в сжатые сроки ставшая мировым лидером по производству тяговых аккумуляторов, в конце июля рассказала о намерениях к 2023 году освоить массовый выпуск натрий-ионных аккумуляторов, которые не используют лития. Катод выполнен из никеля, а натрий можно добывать из морской воды при достаточно низких затратах. В целом, сырьё для таких аккумуляторов обходится на 30 % дешевле.
Напомним, что к другим преимуществам натрий-ионных аккумуляторов относится более высокая скорость заряда и стабильность свойств при отрицательных температурах, а также более высокая устойчивость к механическим воздействиям. Проблемой пока остаётся более низкая плотность хранения заряда, около 160 Вт·ч/кг, но CATL рассчитывает поднять этот показатель до 200 Вт·ч/кг.
Существенного перевооружения технологического оборудования натрий-ионные аккумуляторы от CATL тоже не потребуют. Скорее всего, данный тип батарей найдёт применение при производстве недорогих электромобилей с небольшим запасом хода. К середине десятилетия CATL собирается в пять раз увеличить объёмы выпуска аккумуляторов всех типов. Натрий-ионные батареи потребуют меньших затрат в производстве, что позволит сэкономить часть средств. По данным экспертов Everbright Securities, наладить массовый выпуск натрий-ионных аккумуляторов пытаются ещё 30 компаний по всему миру, не считая CATL.
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