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Кибервзломщики украли у немецких фирм больше 200 млрд евро
08:36 26.08.2021 |
Ущерб немецких фирм от промышленного шпионажа, саботажа и хакерских атак вследствие работы сотрудников на дому из-за пандемии составил в 2020 году 52 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое представил в понедельник, 23 августа Институт немецкой экономики (IW). Всего же в прошлом году киберпреступники нанесли немецкой экономике беспрецедентный ущерб - в 223 млрд евро, это более чем вдвое выше показателя 2019 года (103 млрд).
"Работа на дому была подарком для кибервзломщиков", - говорится в сообщении IW. Это объясняется тем, что сотрудники, работающие из дома, используют подключения, которые часто легче атаковать, чем компьютерные сети компаний. В то же время, отмечается в исследовании, сами фирмы не предприняли должных мер компьютерной безопасности для работающих на дому. Очень часто они работали на своих мобильных устройствах, не была выработана концепция безопасности и не было проведено соответствующее обучение, отмечает автор исследования Барбара Энгельс (Barbara Engels).
На самом делеущерб гораздо выше, указывает Энгельс. В исследовании учитывались лишь компании не менее чем с десятью сотрудниками. В то же время наибольшие проблемы в области IT-безопасности испытывают именно малые фирмы. Кроме того, исследование не подсчитало убытки, которые не связаны с кибератаками напрямую, например падение оборота или репутационные потери. По мнению авторов исследования, для компаний пришло время обеспечить полную кибербезопасность работы с удаленным доступом. Экономия в этой области может привести к еще большим убыткам.
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