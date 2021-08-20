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Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
09:16 20.08.2021 |
Компания Blue Origin сообщила о дате следующего суборбитального запуска своей ракеты New Shepard. Он состоится 25 августа, со стартовой площадки Launch Site One в Западном Техасе, США. Для многоразового ускорителя этот запуск станет восьмым по счёту. Любопытно, что в этот раз к границе космоса в рамках миссии NS-17 отправятся не люди, а оборудование для различных научных экспериментов.
В общей сложности на борту капсулы окажутся 18 исследовательских инструментов, 11 из которых разработаны при поддержке аэрокосмического агентства NASA. Кроме того, снаружи капсулы будет проведён демонстрационный эксперимент с датчиками схождения с орбиты, спуска и посадки. Данный набор технологий предназначен для более точного спуска космических аппаратов на поверхность Луны и других космических тел.
Примечательно, что данный запуск окажется первым для компании в рамках новой лицензии, полученной ею на два года от Федерального управления гражданской авиации США. Последний раз Blue Origin получала такую лицензию ещё в 2017 году. Основные изменения в новом документе связаны с финансовой ответственностью Blue Origin и её возможностью покрыть убытки в размере до $150 млн перед клиентами, в случае неудачных запусков. Обычно операторы космических запусков покрывают эти расходы за счёт страховки. Однако Blue Origin выбрала альтернативный подход. Ответственность за возможные убытки несёт неназываемая материнская компания-гарант, связанная с Blue Origin. На счётах этой компании будут находиться средства, предназначенные исключительно для покрытия страховых случаев.
Новая лицензия также включает другие положения, требующие от компании отчитываться о своём финансовом положении перед каждым запуском. В Blue Origin не сообщили, почему выбрали альтернативный метод страхования запусков. Однако источники, близкие к вопросу уверены, что таким образом компания пытается сэкономить на процентах, которые взимаются при оформлении страховой ответственности и рассчитываются с учётом общей суммы страховки, которая выросла до $150 млн.
Большинство операторов космических запусков не занимаются самострахованием, поскольку для этого требуется выделять значительные суммы из собственного бюджета. Однако Blue Origin принадлежит Джеффу Безосу (Jeff Bezos), одному из богатейших людей в мире, состояние которого составляет почти $200 млрд.
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