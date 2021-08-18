TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель чипов, обошла китайского технологического гиганта Tencent и стала самой дорогой компанией в азиатском регионе.

Смена лидера произошла на фоне ряда репрессивных мер в отношении китайских технологических компаний со стороны местных регулирующих органов. За последние несколько месяцев это стало причиной существенного удешевления активов многих компаний, включая Tencent и Alibaba. В свою очередь TSMC стала лидером 17 августа. На текущий момент тайваньский производитель является самой дорогой компанией в Азии, её рыночная капитализация достигла отметки в $538 млрд. На втором месте оказалась Tencent с показателем $536 млрд. Тройку лидеров замыкает Alibaba с рыночной капитализацией $472 млрд.

Очередной удар со стороны государственных органов настиг Tencent и Alibaba накануне, обе компании потеряли по $20 млрд после того, как китайский рыночный регулятор опубликовал очередной документ. В нём приведён обновлённый свод правил, нацеленных на предотвращение недобросовестной конкуренции и монополистских практик в интернет-бизнесе. Ранее китайские регуляторы выпускали директивы, касающиеся финансовых вопросов, а также сбора и обработки пользовательских данных.

На фоне китайской нестабильности TSMC чувствует себя уверенно. Тайваньский чипмейкер демонстрирует неуклонный рост с начала глобального дефицита полупроводниковых компонентов, вызванного пандемией. Дефицит обусловил высокий спрос на продукцию TSMC со стороны различных игроков, включая автопроизводителей и дата-центры. В этой связи компания планирует инвестировать в собственный бизнес порядка $100 млрд в течение трёх лет, деньги пойдут на увеличение производственных мощностей.