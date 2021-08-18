Финансовые новости
- |
- 18.08.21
- |
- 14:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin
09:30 18.08.2021 |
По словам Го Пин (Guo Ping), сменяющего председателя Huawei, компания может и дальше заниматься проектирование однокристальных систем, однако пока что никто не может помочь ей в производстве. Он добавил следующее: «Huawei застряла. Мы и наши партнёры в отраслевой цепочке всё ещё пытаемся решить ключевые проблемы».
Впрочем, компания не унывает и считает, что проблема с американскими санкциями в конечном итоге будет решена. Китайский производитель продолжает работать с партнерами, чтобы наладить непрерывные поставки комплектующих, возобновить производство и снова стать конкурентоспособной.
"На данном этапе рынок мобильных телефонов доставил нам наибольшие проблемы. Все знают, что для смартфонов нужны современные однокристальные системы, небольшие и энергоэффективные."
Го Пин
Однако Гуо Пин выразил уверенность в бизнесе мобильных телефонов Huawei, заявив: «Наш потребительский бизнес выживет, и мы не откажемся от подразделения смартфонов». По его словам, в мире сегодня есть три главные отрасли: первая - это недвижимость, вторая - автомобили, а третья - мобильные телефоны.
Компания делает подобные оптимистичные заявления уже не в первый раз, однако пока что Huawei продолжает терять свою долю на мировым рынке смартфонов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как повлияет на планы Тимошенко уголовное дело против главы ГПЗКУ — интервью с Александром Черненко
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
|Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Каких политических последствий ждать
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin
|Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
|Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром
|Американцы создали 3D-принтер для промышленной печати идеальных литиевых аккумуляторов
|Samsung протестирует цифровую вону на своих смартфонах
Это интересно
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple
|BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
|Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
|Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль
|Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»