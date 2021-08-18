Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin

По словам Го Пин (Guo Ping), сменяющего председателя Huawei, компания может и дальше заниматься проектирование однокристальных систем, однако пока что никто не может помочь ей в производстве. Он добавил следующее: «Huawei застряла. Мы и наши партнёры в отраслевой цепочке всё ещё пытаемся решить ключевые проблемы».

Впрочем, компания не унывает и считает, что проблема с американскими санкциями в конечном итоге будет решена. Китайский производитель продолжает работать с партнерами, чтобы наладить непрерывные поставки комплектующих, возобновить производство и снова стать конкурентоспособной.

"На данном этапе рынок мобильных телефонов доставил нам наибольшие проблемы. Все знают, что для смартфонов нужны современные однокристальные системы, небольшие и энергоэффективные."

Го Пин

Однако Гуо Пин выразил уверенность в бизнесе мобильных телефонов Huawei, заявив: «Наш потребительский бизнес выживет, и мы не откажемся от подразделения смартфонов». По его словам, в мире сегодня есть три главные отрасли: первая - это недвижимость, вторая - автомобили, а третья - мобильные телефоны.

Компания делает подобные оптимистичные заявления уже не в первый раз, однако пока что Huawei продолжает терять свою долю на мировым рынке смартфонов.