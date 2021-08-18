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Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
09:18 18.08.2021 |
Китайский техногигант Vivo представил флагманские смартфоны серии iQOO 8, которые пришли на смену iQOO 7, представленным в январе. Помимо базового iQOO 8 в новое семейство вошёл iQOO 8 Pro который предлагает некоторые улучшения по сравнению со стандартной моделью.
iQOO 8 основан на чипе Qualcomm Snapdragon 888. Он оснащён 6,56-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Матрица способна отображать 10-битный цвет. iQOO 8 несёт на борту до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5. Ёмкость накопителя UFS 3.1 может достигать 256 Гбайт.
Основная камера iQOO 8 состоит из трёх датчиков. В качестве основного сенсора используется 48-Мп Sony IMX598 с апертурой f/1.79. Он дополнен двумя 13-Мп датчиками. В качестве фронтального модуля используется 16-Мп датчик с апертурой f/2.45.
iQOO 8 оснащён аккумулятором ёмкостью 4350 мА·ч. Поддерживается 120-Вт быстрая зарядка. Смартфон может похвастаться дактилоскопическим сенсором, встроенным в экран, и системой распознавания лиц. Версия с 8 Гбайт оперативной памяти и 128-Гбайт накопителем обойдётся в $585. Модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти будет стоить $650. Новинка поступит в продажу с 24 августа в чёрном цвете, а также в оформлении BMW M Motorsport.
Более продвинутый iQOO 8 Pro отличается от базовой модели использованием чипа Snapdragon 888 Plus и 6,78-дюймовой матрицей с разрешением 2К. Дисплей, занимающий 92,2 процента лицевой панели, может похвастаться поддержкой HDR. iQOO 8 Plus может иметь до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 ёмкостью до 512 Гбайт.
Основная камера iQOO 8 Pro состоит из основного 50-Мп сенсора Sony IMX766V с апертурой f/1.75, дополненного 48- и 16-Мп датчиками. Фронтальная камера может похвастаться разрешением 16 Мп. iQOO 8 Pro получил 4500-мА·ч батарею с поддержкой 120-Вт быстрой зарядки. Поддерживается 50-Вт быстрая беспроводная зарядка.
iQOO 8 Pro будет продаваться по цене $770 за модель с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем. Версия с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти будет стоить $845. Самый продвинутый вариант с 12 и 512 Гбайт памяти в $925. iQOO 8 Pro поступит в продажу 26 августа.
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