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Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром
23:33 17.08.2021 |
Boston Dynamics опубликовала новый видеоролик, демонстрирующий способности своего двуногого гуманоидного робота Atlas. В другом свежем видео инженеры подробнее рассказали, как добились того, что было показано в демонстрации возможностей Atlas.
В первом видео два робота Boston Dynamics Atlas демонстрируют исполнение впечатляющей гимнастической программы, в ходе которой они проходят полосу препятствий, прыгают, выполняют синхронно сальто. В общем, занимаются паркуром. Во втором видео инженеры помимо прочего рассказывают о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться, показывают падения роботов и так далее.
По словам компании, на разработку этого комплекса упражнений потребовались месяцы, и он послужил полезным тестом способности роботов сохранять равновесие, меняя поведение и координируя действия. Как и в других недавних тестах, роботы Atlas используют визуальные эффекты, адаптируясь к общей программе.
В отличие от модели Spot, в нынешнем виде Atlas не является производственным роботом. По словам Boston Dynamics, Atlas - исследовательский проект, выполненная с использованием передовых технологий машина, которая помогает инженерам компании разрабатывать более эффективные системы контроля и восприятия. «На практическом уровне это платформа для наших исследований и разработок», - рассказал в видеоролике Бенджамин Стивенс (Benjamin Stephens), руководитель отдела управления Atlas. Эти исследования включают в себя и гимнастические упражнения, и паркур.
Однако некоторые робототехники критикуют Boston Dynamics из-за введения людей в заблуждение относительно возможностей своих машин. Хотя видео компании впечатляют, они представляют собой чётко структурированную демонстрацию - организованные процедуры, требующие много усилий и корректировок, чтобы их выполнить.
Как Стивенс объяснил в видео, что вы не сможете просто указать Atlas сделать что-то подобное: «Это вовсе не робот, который просто волшебным образом решил заняться паркуром, это своего рода хореографическая процедура, очень похожая на видео о выполнении упражнений на скейтборде или о паркуре».
В частности, при прыжках роботов частота падений составляет около 50 %, так же существует вероятность сбоя на каждом этапе. По словам Boston Dynamics, даже энергичное движение «рукой», сжатой в «кулак» в конце видео не прошло как надо. Компании все ещё необходимо совершенствовать движения, которые ограничены самой природой роботов, например, отсутствием позвоночника и относительно слабыми суставами «рук».
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