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Американцы создали 3D-принтер для промышленной печати идеальных литиевых аккумуляторов
12:43 17.08.2021 |
Американский стартап Sakku представил прототип 3D-принтера для печати твердотельных литийметаллических аккумуляторов. По словам разработчика, печать позволяет создать идеальный аккумулятор, у которого не будет ничего лишнего. Это означает, что элемент будет обладать максимальной плотностью хранения энергии, а промышленная печать позволит снизить расходы на производство.
Прототип 3D-принтера Sakku позволяет печатать опытные аккумуляторы ёмкостью 3 А•ч. Компания не раскрывает других характеристик, но сообщает, что смогла за год разработки увеличить плотность хранения энергии в 100 раз.
«Чтобы получить батареи с максимальной плотностью энергии, мы хотим минимизировать объём всех элементов, которые ничего не добавляют к производительности батареи, - сказал Карл Литтау (Karl Littau), технический директор Sakku. - Это то, что действительно даёт печать».
В своей разработке компания Sakku использовала технологию металлической печати, предложенной учёными Массачусетского технологического института. К этой технологии добавлена печать керамического состава с использованием специальных связующих компонентов. Керамика в данном случае играет роль электролита и является изюминкой твердотельного аккумулятора Sakku.
Первый автоматизированный принтер для промышленной печати твердотельных литиевых аккумуляторов компания планирует представить к концу текущего года. По сравнению с имеющимся прототипом производство аккумуляторных ячеек вырастет на порядок или больше. Компания не собирается ограничивать себя тем или иным приложением для батарей, они обещают печать аккумуляторы для любой сферы использования.
Следует добавить, что литийметаллические аккумуляторы, один из вариантов которых предлагает Sakku, имеют такие проблемы, как рост игл-дендритов на электродах из металлического лития. Каждый заряд вызывает рост дендритов, способных со временем проколоть сепаратор и вызвать короткое замыкание батареи. С этой проблемой все борются по-разному, как это решили в Sakku, не сообщается.
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