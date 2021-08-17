Samsung протестирует цифровую вону на своих смартфонах

Корпорация Samsung Electronics примет участие в проекте Банка Кореи (БК) по созданию пилотной платформы для национальной цифровой валюты (CBDC), сообщает The Korea Times.

БК запустил тестирование CBDC 28 июля 2021 года совместно с Ground X, блокчейн-подразделением технологического гиганта Kakao.

«Samsung Electronics решила участвовать в пилотном проекте CBDC под руководством БК, в рамках которого заинтересованные стороны исследуют практические аспекты цифровой валюты в тестовой среде», - заявил представитель компании.

По его словам, консорциум Kakao и два технологических филиала Samsung запустят пилотную программу, направленную на «тестирование денежных переводов и платежей между странами, выпуск и распространение CBDC и мониторинг того, как это в конечном итоге работает в виртуальных средах».

Также Samsung планирует изучить функциональность цифровой воны на своих смартфонах линейки Galaxy.

«Можно ли проводить платежи через мобильные телефоны с использованием цифровой валюты без доступа к интернету или отправлять денежные переводы в CBDC на другие мобильные телефоны и на подключенные банковские счета - это два основных момента, на которые обращает внимание Samsung», - пояснил представитель корпорации.

Участие в программе примет и IT-подразделение Samsung SDS. Его филиал Escor будет контролировать процедуры для экспериментов с CBDC.

Напомним, в октябре 2020 года Samsung SDS в составе консорциума подало в центробанк заявку на тестирование цифровой воны.

Отбор технологического партнера для запуска цифровой валюты БК начал в мае. Из трех полученных заявок регулятор выбрал Ground X, чья блокчейн-платформа Klaytn станет основой для структуры CBDC.



