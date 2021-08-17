Финансовые новости
- |
- 17.08.21
- |
- 09:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Samsung протестирует цифровую вону на своих смартфонах
09:42 17.08.2021 |
Корпорация Samsung Electronics примет участие в проекте Банка Кореи (БК) по созданию пилотной платформы для национальной цифровой валюты (CBDC), сообщает The Korea Times.
БК запустил тестирование CBDC 28 июля 2021 года совместно с Ground X, блокчейн-подразделением технологического гиганта Kakao.
«Samsung Electronics решила участвовать в пилотном проекте CBDC под руководством БК, в рамках которого заинтересованные стороны исследуют практические аспекты цифровой валюты в тестовой среде», - заявил представитель компании.
По его словам, консорциум Kakao и два технологических филиала Samsung запустят пилотную программу, направленную на «тестирование денежных переводов и платежей между странами, выпуск и распространение CBDC и мониторинг того, как это в конечном итоге работает в виртуальных средах».
Также Samsung планирует изучить функциональность цифровой воны на своих смартфонах линейки Galaxy.
«Можно ли проводить платежи через мобильные телефоны с использованием цифровой валюты без доступа к интернету или отправлять денежные переводы в CBDC на другие мобильные телефоны и на подключенные банковские счета - это два основных момента, на которые обращает внимание Samsung», - пояснил представитель корпорации.
Участие в программе примет и IT-подразделение Samsung SDS. Его филиал Escor будет контролировать процедуры для экспериментов с CBDC.
Напомним, в октябре 2020 года Samsung SDS в составе консорциума подало в центробанк заявку на тестирование цифровой воны.
Отбор технологического партнера для запуска цифровой валюты БК начал в мае. Из трех полученных заявок регулятор выбрал Ground X, чья блокчейн-платформа Klaytn станет основой для структуры CBDC.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
ТОП-НОВОСТИ
|Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Каких политических последствий ждать
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
|Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
|Победы недели в ООС: Ликвидация российского генерала на Донбассе и открытие новой военной базы ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung протестирует цифровую вону на своих смартфонах
|Samsung представила революционную технологию Eco² OLED для дисплеев смартфонов
|ЗАЗ будет выпускать автобусы под маркой Mercedes
|Инфернальный Bugatti с «пупырчатым» воздухозаборником станет серийным
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple
|BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
Это интересно
|Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль
|Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
|Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas
|Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день
|Audi представила раздвижной родстер: он удлиняется на 25 сантиметров
|Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19