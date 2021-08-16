Финансовые новости
- |
- 16.08.21
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
11:15 16.08.2021 |
Американская компания General Atomics Aeronautical Systems сообщила, что беспилотному летательному аппарату Avenger впервые удалось обнаружить и отследить несколько целей при помощи прицельно-разведывательной системы Lockheed Martin Legion Pod.
Обнаружение и сопровождение воздушных целей самолётом или дроном является стандартной процедурой, однако обычно для этого используется радар. Это достаточно эффективное решение, но использовать радар получается не всегда. К примеру, его приходится отключать, чтобы не обнаружить свою позицию, кроме того, сигнал радара может быть подвержен помехам, естественным или преднамеренным.
Для решения данной проблемы компания Lockheed Martin разработала прицельно-разведывательную систему Legion Pod, она уже использовалась на истребителях F-16 и F-15C. Блок длиной 2,5 м и диаметром 41 см оборудован пассивным инфракрасным датчиком IRST21, который заменяет активный радар. Обнаруживая инфракрасное излучение, система обрабатывает данные и отслеживает внешние цели.
Legion Pod оснащена стандартными интерфейсами, поэтому для её установки на летательный аппарат не требуется серьёзных модификаций, её интеграция с программной платформой беспилотника Avenger заняла всего три месяца. Взаимодействие системы с платформой дрона обеспечивается стандартом системных сообщений Open Mission Systems (OMS), в результате установка оказалась быстрой и недорогой.
В ходе испытательного полёта Avenger обнаружил несколько летательных аппаратов, движущихся с высокой скоростью, проанализировал данные сопровождения и смог произвести серию манёвров, необходимых для поражения целей.
«Этот полёт демонстрирует особо ценные возможности датчиков, которые позволяют боевым беспилотным летательным аппаратам вроде Avenger работать автономно в общевойсковых операциях», - прокомментировал проект Дейв Белвин, вице-президент Lockheed Martin.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
ТОП-НОВОСТИ
|Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
|Победы недели в ООС: Ликвидация российского генерала на Донбассе и открытие новой военной базы ВСУ
|Позитив недели. Украино-американский «Антарес» успешно выполнил космическую миссию
|Выкуп за отжатое и другие «налоги». Какие покращення ждут жителей ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЗАЗ будет выпускать автобусы под маркой Mercedes
|Инфернальный Bugatti с «пупырчатым» воздухозаборником станет серийным
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple
|BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
|Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
Это интересно
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
|Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas
|Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день
|Audi представила раздвижной родстер: он удлиняется на 25 сантиметров
|Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19
|Xiaomi представила робособаку по имени CyberDog, способную сделать сальто назад
|В США запустили крупнейшую пассажирскую сеть микроавтобусов-беспилотников