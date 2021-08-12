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Xiaomi представила робособаку по имени CyberDog, способную сделать сальто назад
18:30 11.08.2021 |
По дизайну CyberDog от Xiaomi сильно напоминает робота Spot производства Boston Dynamic, но оказался значительно дешевле. В CyberDog используются серводвигатели собственной разработки Xiaomi, с помощью которых робот может выполнять ряд движений со скоростью до 3,2 м/с и сложные действия, в том числе сальто назад.
Киберпёс CyberDog будет выпущен тиражом в тысячу штук, цена составит 1542 доллара. Четвероногий робот CyberDog ориентирована на фанатов Xiaomi, энтузиастов роботехенки и инженеров. CyberDog построен на алгоритмах с открытым исходным кодом.
Компания поясняет:
CyberDog - это первая попытка Xiaomi создать робототехнику с четырьмя ногами для сообщества open source и разработчиков ПО по всему миру. Энтузиасты робототехники, заинтересованные в CyberDog, могут соревноваться или творить вместе с единомышленниками и поклонниками Xiaomi, способствуя развитию и потенциалу четвероногих роботов».
Среди особенностей робособаки - платформа Nvidia Jetson Xavier NX, SSD на 128 ГБ, одиннадцать разнообразных датчиков, включая сенсорные и ультразвуковые датчики, бинокулярные сверхширокоугольные камеры и модуль глубины Intel RealSense D450, а также модуль GPS. Из портов имеются три USB Type-C и HDMI. Весит он 3 кг.
CyberDog может передвигаться самостоятельно, анализировать окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. Роботу можно задать кодовое слово для пробуждения, управлять голосом, с помощью пульта или смартфона.
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