Xiaomi представила робособаку по имени CyberDog, способную сделать сальто назад

По дизайну CyberDog от Xiaomi сильно напоминает робота Spot производства Boston Dynamic, но оказался значительно дешевле. В CyberDog используются серводвигатели собственной разработки Xiaomi, с помощью которых робот может выполнять ряд движений со скоростью до 3,2 м/с и сложные действия, в том числе сальто назад.





Киберпёс CyberDog будет выпущен тиражом в тысячу штук, цена составит 1542 доллара. Четвероногий робот CyberDog ориентирована на фанатов Xiaomi, энтузиастов роботехенки и инженеров. CyberDog построен на алгоритмах с открытым исходным кодом.

Компания поясняет:

CyberDog - это первая попытка Xiaomi создать робототехнику с четырьмя ногами для сообщества open source и разработчиков ПО по всему миру. Энтузиасты робототехники, заинтересованные в CyberDog, могут соревноваться или творить вместе с единомышленниками и поклонниками Xiaomi, способствуя развитию и потенциалу четвероногих роботов».

Среди особенностей робособаки - платформа Nvidia Jetson Xavier NX, SSD на 128 ГБ, одиннадцать разнообразных датчиков, включая сенсорные и ультразвуковые датчики, бинокулярные сверхширокоугольные камеры и модуль глубины Intel RealSense D450, а также модуль GPS. Из портов имеются три USB Type-C и HDMI. Весит он 3 кг.





CyberDog может передвигаться самостоятельно, анализировать окружение в режиме реального времени, создавать навигационные карты, определять место назначения и избегать препятствий. Роботу можно задать кодовое слово для пробуждения, управлять голосом, с помощью пульта или смартфона.



