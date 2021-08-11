NASA пришлось отложить полёт на Луну — скафандры для миссии будут готовы не ранее 2025 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вынужденно перенесло полёт на Луну из-за проблем со скафандрами. Согласно документам, их изготовление задерживается из-за технических проблем и финансирования. Об этом пишет The Verge.

Текущие скафандры не обновлялись десятилетиями и они не предназначены для прогулок на Луне. Согласно графику, новые модели планировали выпустить к ноябрю 2024 года. В указанный период входил период тестирования оборудования. Тем не менее, сроки перенесли из-за ряда причин. Теперь агентство утверждает, что их подготовят не ранее, чем к апрелю 2025. Какие именно технические проблемы возникли, не уточняется.

Кроме этого, комиссия выявила задержки с другими элементами программы. Например с разработкой ракеты-носителя Space Launch System и созданием многоразового транспортного корабля «Орион». На некоторые элементы влияют протесты частных компаний, не получивших контракт на участие в программе «Артемида» (Artemis).

«Артемида» - это программа NASA по высадке человека на Луну. Её официально представили осенью 2020 года. Изначально организация планировала высадиться на спутник Земли в 2024 году. В конкурсе на контракт приняли участие пять участников - SpaceX, Dynetics, Blue Origin (вместе с Lockhead Martin), Northrop Grumman и Draper. Победила компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk).