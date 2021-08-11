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Xiaomi представила Mi Mix 4 — флагманский смартфон со спрятанной под экраном камерой
18:49 10.08.2021 |
Китайская компания Xiaomi сегодня официально анонсировала флагманский смартфон Mi Mix 4. В устройстве соседствуют аппаратная платформа Qualcomm и операционная система Android 11 с фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 12.5.
Применён процессор Snapdragon 888 Plus. Это решение содержит восемь ядер с тактовой частотой до 3 ГГц, графический ускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G со скоростью передачи данных до 7,5 Гбит/с.
Дисплей имеет размер 6,67 дюйма по диагонали и обладает разрешением Full HD+ (2400 × 1080 точек). Применена качественная панель с частотой обновления 120 Гц. За защиту от повреждений отвечает стекло Gorilla Glass Victus.
Mi Mix 4 - это первый смартфон Xiaomi, у которого фронтальная камера располагается непосредственно за экраном. Применён модуль, способный создавать изображения с разрешением 20 млн пикселей. Когда фронтальная камера включена, область дисплея над ней становится прозрачной, а при обычном использовании смартфона эта область никак не выделяется.
В тыльной части установлена камера со 108-мегапиксельным основным датчиком, блоком с 13-мегапиксельным сенсором и ультраширокоугольной оптикой, а также 8-мегапиксельным модулем.
В оснащение входит аудиосистема Harman Kardon со стереофоническими динамиками. Есть порт USB Type-C, экранный дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев и контроллер NFC.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч. Поддерживается 120-ваттная проводная зарядка и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Размеры составляют 162,65 × 75,35 × 8,02 мм, вес - 225 г.
Покупатели смогут выбирать между версиями с 8 и 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128, 256 и 512 Гбайт. Цена - от 770 долларов США.
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