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TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook
11:31 10.08.2021 |
Последний отчёт Nikkei Asia показал, что популярный сервис для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok обогнал Facebook в качестве самого загружаемого приложения в мире. До этого года Facebook крепко удерживала первую позицию, являясь самой популярной соцсетью в мире и привлекая миллионы пользователей.
Рост числа пользователей TikTok в последнее время был обусловлен сочетанием ряда факторов, в том числе глобальной пандемии коронавируса, которая вынудила людей сидеть дома долгие месяцы. Это привело к резкому росту популярности платформы среди самых разных слоёв населения и возрастных групп, включая даже пожилых людей. Росту TikTok также поспособствовало прекращение преследования социальной сети властями США.
Успех TikTok поспособствовал тому, что аналогичные сервисы запустили Instagram, YouTube и другие. Общее время просмотра роликов TikTok в США и Великобритании больше чем у YouTube, и короткие видеоролики привлекают всё больше внимания пользователей.
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