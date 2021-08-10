Финансовые новости
- |
- 10.08.21
- |
- 10:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Samsung начинает мировые продажи гигантского игрового монитора Odyssey Neo G9
09:39 10.08.2021 |
Компания Samsung начала продавать 49-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G9, разработанный специально для геймеров. Это первая игровая модель Samsung, в которой используется технология Quantum Mini-LED.
Приём предварительных заказов стартовал в мире 29 июля. Neo G9, по сути, представляет собой апгрейд обычной модели G9, выпущенной в прошлом году. Главным отличием является переход с технологии QLED на Quantum Mini-LED.
Это новая флагманская модель в линейке Samsung Odyssey, оснащённая 49-дюймовым дисплеем с «двойным QHD-разрешением» - 5120 × 1440 пикселей. Отдалённо похожего эффекта можно добиться, поставив рядом два монитора с изогнутыми дисплеями и разрешением 1440p.
Главными техническими отличиями от модели G9 прошлого года является поддержка большей пиковой яркости до 2000 нит, а также 2048 зон локального затемнения - в варианте прошлого года их было всего 10. Статическая контрастность - 1 000 000:1, поддерживаются технологии HDR и HDR+.
Дополнительно известно, что модель обеспечивает частоту обновления до 240 Гц, сертифицирована концерном TÜV Rheinland и совместима с игровыми технологиями G-Sync и FreeSync Premium Pro.
Samsung Odyssey Neo G9 имеет один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 с поддержкой динамической частоты обновления Variable Refresh Rate (VRR), два USB и даже выход для наушников.
Цена новинки - от 2500 долларов. Пока распространение осуществляется через Amazon и Best Buy.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung начинает мировые продажи гигантского игрового монитора Odyssey Neo G9
|Geely и Renault договорились об обмене технологиями
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн
|Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн
|SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
Это интересно
|Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года
|Ferrari не видит проблем с запретом ДВС с 2035 года
|Ученые придумали, как преобразовывать отработанное тепло в электричество
|За прошлый месяц к интернету SpaceX Starlink подключилось более 20 тыс. человек
|Электрический Cadillac Lyriq: раскрыта цена и дата старта продаж
|Microsoft добавила в браузер Edge сверхбезопасный режим Edge Super Duper Secure Mode
|Amazon запустила систему слежки за водителями доставки с помощью ИИ-камер