Samsung начинает мировые продажи гигантского игрового монитора Odyssey Neo G9

Компания Samsung начала продавать 49-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G9, разработанный специально для геймеров. Это первая игровая модель Samsung, в которой используется технология Quantum Mini-LED.

Приём предварительных заказов стартовал в мире 29 июля. Neo G9, по сути, представляет собой апгрейд обычной модели G9, выпущенной в прошлом году. Главным отличием является переход с технологии QLED на Quantum Mini-LED.





Это новая флагманская модель в линейке Samsung Odyssey, оснащённая 49-дюймовым дисплеем с «двойным QHD-разрешением» - 5120 × 1440 пикселей. Отдалённо похожего эффекта можно добиться, поставив рядом два монитора с изогнутыми дисплеями и разрешением 1440p.

Главными техническими отличиями от модели G9 прошлого года является поддержка большей пиковой яркости до 2000 нит, а также 2048 зон локального затемнения - в варианте прошлого года их было всего 10. Статическая контрастность - 1 000 000:1, поддерживаются технологии HDR и HDR+.



Дополнительно известно, что модель обеспечивает частоту обновления до 240 Гц, сертифицирована концерном TÜV Rheinland и совместима с игровыми технологиями G-Sync и FreeSync Premium Pro.

Samsung Odyssey Neo G9 имеет один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 с поддержкой динамической частоты обновления Variable Refresh Rate (VRR), два USB и даже выход для наушников.

Цена новинки - от 2500 долларов. Пока распространение осуществляется через Amazon и Best Buy.