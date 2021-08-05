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Amazon запустила систему слежки за водителями доставки с помощью ИИ-камер
16:15 05.08.2021 |
Компания Amazon задействовала камеры на основе искусственного интеллекта для определения эффективности работы водителей доставки. Об этом пишет The Information.
По данным СМИ, в каждом грузовике компания установила по четыре камеры. Они умеют как распознавать нарушения правил дорожного движения, так и считывать мимику и жесты водителей.
Информацию с камер алгоритмы используют для составления рейтинга водителей. За каждое нарушение система снимает по одному штрафному баллу. Однако в случае обнаружения грубого нарушения правил дорожного движения, таких как проезд на красный свет светофора или игнорирование знака «СТОП», рейтинг лишится сразу 10 баллов.
По итогу каждой недели компания рассылает курьерам оценочные листы. Водители с высокими баллами получат премию, с низкими - штрафы, а слишком плохие показатели могут стать поводом для увольнения.
Некоторые водители посчитали, что система нарушает их права на частную жизнь, и уволились. Оставшиеся курьеры высказывают недовольство по поводу точности работы системы. Например, вибрация смартфона или проезд по плохой дороге система может воспринять в качестве звонка во время рабочего времени.
По словам водителей, Amazon также ужесточила требования к рейтингу. Изначально его среднее значение составляло 550 баллов, затем оно повысилось до 700.
В комментарии для Business Insider представитель Amazon сообщил, что система камер позволила повысить безопасность водителей.
«Мы опробовали эту технологию на более чем двух миллионах миль маршрутов доставки, и результаты привели к значительному повышению безопасности», - сообщили в компании.
По их данным, благодаря системе наблюдения количество аварий снизилось на 48%, игнорирование знака «СТОП» уменьшилось на 20%, водители стали пристегиваться на 60% чаще, а отвлекаться от вождения - на 45% реже.
Напомним, в марте стало известно, что Amazon заставляет водителей службы доставки подписывать разрешение на слежку в автомобиле.
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