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Xiaomi Black Shark 4 Pro уже пятый месяц возглавляет рейтинг AnTuTu, но скоро его подвинут
15:53 05.08.2021 |
AnTuTu опубликовала свой ежемесячный рейтинг производительности смартфонов, протестированных в фирменном бенчмарке. Уже пятый месяц подряд топ-10 возглавляет игровой флагман Xiaomi Black Shark 4 Pro, который набирает 854 439 баллов. Кроме того, вся десятка лидеров по-прежнему основана на Qualcomm Snapdragon 888.
Второе место также принадлежит геймерскому устройству - ZTE Nubia Red Magic 6 Pro, который набирает 831 163 очка. Замыкает тройку лидеров OnePlus 9 Pro с результатом 822 338 баллов. Стоит отметить, что в топ-10 попали только смартфоны китайских производителей. Десятое место рейтинга самых мощных устройств занимает Xiaomi Mi 11 Ultra, который набирает 787 450 баллов.
Лидерство в рейтинге смартфонов среднего ценового сегмента принадлежит Xiaomi Mi 11 Lite, основанному на Snapdragon 780G, который набрал 531 960 баллов. Второе и третье места заняли новые Honor 50 Pro и Honor 50, построенные на базе Snapdragon 778G. Они набирают 507 095 и 500 637 баллов соответственно. В среднем ценовом сегменте стоит отметить большое разнообразие платформ. В десятку лидеров вошли устройства на чипах MediaTek Dimensity 900 и 820, а замыкают топ-10 Huawei Nova 8 Pro и Nova 8, основанные на HiSilicon Kirin 985. Эти смартфоны набрали 438 624 и 431 250 баллов соответственно. Все десять самых производительных устройств среднего сегмента также являются детищами китайских компаний.
Ожидается, что рейтинговые списки изменятся в августе и сентябре, когда на рынок выйдут устройства на базе Snapdragon 888 Plus, такие как Honor Magic 3 и Xiaomi Mi Mix 4. Эти смартфоны должны быть представлены уже на следующей неделе.
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