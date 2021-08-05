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Google разработала мобильный процессор с тензорными ядрами для машинного обучения
09:42 05.08.2021 |
Компания Google анонсировала смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro, оснащенные однокристальной системой собственной разработки Tensor SoC с тензорными ядрами.
По словам представителей компании, чипсет может обрабатывать наиболее мощные модели искусственного интеллекта и машинного обучения. Они подчеркнули, что начиная с запуска первого поколения смартфонов разработчики внедряли функции на базе ИИ, такие как HDR+ и Night Sight для достижения высокого качества фотоснимков.
«Вы увидите новые возможности камеры, распознавания речи и многих других функций Pixel 6», - сообщил старший вице-президент по устройствам и услугам Google Рик Остерлох.
Он добавил, что новый чипсет оснащен ядром безопасности Titan M2, который сделает Pixel 6 «самым безопасным смартфоном на аппаратном уровне».
Оба устройства оснащены металлической рамкой и стеклянной задней панелью.
Pixel 6 оборудован 6,4-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, а старшая модель получила 6,7-дюймовый дисплей с изогнутыми краями и разрешением QHD+.
Дополнительные детали, дату выхода и стоимость смартфонов компания объявит на специальном мероприятии, которое состоится осенью 2021 года.
Напомним, в мае Google на конференции для разработчиков I/O представила тензорный процессор TPUv4, предназначенный для облачных вычислений.
В июне исследователи из Google Research сообщили, что использовали обучение с подкреплением для ускорения создания чипов с нескольких месяцев до шести часов.
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