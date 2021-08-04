Финансовые новости
- |
- 04.08.21
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей
08:27 04.08.2021 |
Microsoft анонсировала облачную ОС Windows 365 в июле, а 2 августа сервис заработал официально. Тогда же объявили цены, которые многих неприятно удивили. Тем не менее, Windows 365 оказалась популярной - настолько, что уже через один день работы компании пришлось приостановить возможность пробного использования сервиса.
Причина тут не в каких-то ошибках или багах - все проще: серверных мощностей оказалось недостаточно для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с сервисом. После развертывания новых серверных мощностей Microsoft возобновит возможность ознакомительного бесплатного пробного использования Windows 365.
Windows 365 - это облачная платформа. Она работает через браузер, и потому доступна с совершенно любого устройства, как обычного ПК или ноутбука, так и со смартфона или планшета - операционная система мобильного устройства тут никакой роли не играет. Стоимость месячной подписки на Windows 365 колеблется от 20 до 162 долларов в зависимости от тарифного плана и конфигурации серверной части.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ задержало Чауса в больнице «Феофания»
|Убийство Шишова: Пожалеет ли Лукашенко, что связался с СБУ
|Зеленский подписал два ключевых для судебной реформы закона
|Адвокат Чауса ходатайствует о смене подследственности дела в связи с конфликтом интересов в НАБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей
|Microsoft начала автоматически блокировать потенциально нежелательные приложения на всех ПК с Windows 10
|Hyundai вырвала лидерство у Toyota по поставкам водородных автомобилей
|Дефицит чипов вызвал сильнейший за последние 30 лет кризис в немецком автопроме
|Стартап-разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлек $205 миллионов инвестиций
|Honda представила линейку аксессуаров для клиентов с собаками
Это интересно
|Land Rover выпустил «экспедиционный» Defender Trophy
|Создателю электрогрузовиков Nikola грозит до 25 лет тюрьмы за мошенничество
|Китайская CATL представила первые натрий-ионные аккумуляторы для электромобилей
|Илон Маск подтвердил, что обычный руль не вернётся в Tesla
|Volkswagen показал очередной доступный кроссовер на букву T. На этот раз с купеобразным кузовом
|Нью-йоркская Synchron Inc. начинает тестирование нейроинтерфейса на людях
|Geely Coolray обновился и получил большой экран мультимедийной системы