Microsoft пришлось приостановить возможность пробного использования Windows 365 для наращивания серверных мощностей

Microsoft анонсировала облачную ОС Windows 365 в июле, а 2 августа сервис заработал официально. Тогда же объявили цены, которые многих неприятно удивили. Тем не менее, Windows 365 оказалась популярной - настолько, что уже через один день работы компании пришлось приостановить возможность пробного использования сервиса.

Причина тут не в каких-то ошибках или багах - все проще: серверных мощностей оказалось недостаточно для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с сервисом. После развертывания новых серверных мощностей Microsoft возобновит возможность ознакомительного бесплатного пробного использования Windows 365.

Стоимость некоторых тарифных планов Windows 365

Windows 365 - это облачная платформа. Она работает через браузер, и потому доступна с совершенно любого устройства, как обычного ПК или ноутбука, так и со смартфона или планшета - операционная система мобильного устройства тут никакой роли не играет. Стоимость месячной подписки на Windows 365 колеблется от 20 до 162 долларов в зависимости от тарифного плана и конфигурации серверной части.